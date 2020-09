Unser Tweet des Tages kommt aus der britischen Welt. Dort macht das Video eines Zuwanderers nach Europa derzeit Schlagzeilen. Es dürfte aber auch für uns Deutsche in jenen Tagen besondere Aktualität besitzen, in denen sich ganz Deutschland auf Zuwanderer von der Insel Lesbos zu freuen scheint …

Ja, es ist tatsächlich so: ihr bekommt, was ihr euch wünscht von den Leuten, die Ihr gewählt habt. Daher wird keiner auf der ganzen Welt mit Euch Mitleid haben. Vielleicht ist das ja alles nur nach Darwin der „Survival of the Fittest“…

Fresh delivery from Calais. Who wants first choice? pic.twitter.com/32psX2V4js — BrexitPupper (@BrexitSachsy) September 14, 2020

Bleibt nur zu wünschen, dass dieser Mann möglichst bald von Frau Merkel in Privataudienz bei Merkel ermpfangen wird, dann eine Nacht in Altmayers Playroom verbringen darf, um dann bei Claudia Roth einzuziehen …

***

Hier können Sie Philosophia Perennis unterstützen: Mit einem Klick über

PAYPAL

… oder auf Klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: PP