Schon lange lassen die Migranten, die in Griechenland untergebracht sind, ihren Frust und Ärger an der griechischen Bevölkerung auf brutale Weise aus. Nun haben sie auf Lesbos aus Unzufriedenheit mit den Pandemie-Vorschriften 5.000 teilweise uralte Olivenbäume absichtlich zerstört. Für die Griechen ein Angriff auf ihre nationale Identität

„Abgehackt, abgesägt, in Brand gesetzt. 5.000 Olivenbäume fielen in den letzten Tagen der Wut der illegalen Immigranten zum Opfer, die im Lager Moria leben. Ein Olivenbaum benötigt bis zu 80 Jahre, um zu einem ertragreichen Nutzbaum zu werden. Die „Greek City Times“ berichtete über massive Zerstörungswut und Übergriffe auf die lokale Bevölkerung.“ (Quelle).

Und weiter: „In Griechenland gelten diese Bäume als wichtiges Kulturgut. Dieses sinnlos zu zerstören wird als Angriff auf die Menschen Griechenlands und ihre Lebensweise verstanden. Schon vor einem Monat berichtete CNBC, dass so genannte Flüchtlinge rücksichtslos Olivenbäume fällen um daraus Feuerholz zu machen. Die Bevölkerung, die in ihren kleinen Dörfern mittlerweile in der Minderheit gegenüber den Flüchtlingen ist, fühlt sich insbesondere von der EU im Stich gelassen.“

Ein Bauer der Insel klagt auf Twitter: „“Sie (die Einwanderer in Lesbos) haben unser Feld völlig zerstört. Es gibt keine Zäune, Bäume, Schuppen, Generatoren, Werkzeuge, Tiere usw. mehr. Und wir haben nicht das Recht, sie hinauszuwerfen. Sie sind bereit, uns zu töten, falls wir uns dem Lager der Moria nähern.“

"They (the #immigrants in #Lesbos) completely destroyed our field. There are no more fences, trees, sheds, generators, tools, animals etc. And we don't have the right to go and throw them out, they are ready to kill us in case we approach the #Moria camp" https://t.co/HeFS6cSrrn

— Ναmαε (@ensaladademar) April 5, 2020