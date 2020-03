Wie auch bei den angeblichen Hetzjagden von Chemnitz verbreitete Merkel im Fall des Attentäters von Hanau vorschnell falsche und die Bevölkerung hinters Licht führende Aussagen – weil sie in ihre linksgrünes Konzept passten und ihrer „Nazi“-Paranoia Futter gaben.

Der Täter habe aus „rassistischen“, „rechtsextremistischen Gründen“ gehandelt, behauptete sie vor gut vier Wochen – obwohl damals schon alle Fakten dafür sprachen, dass es sich um einen komplett verwirrten, psychisch schwer kranken Einzeltäter mit Verfolgungswahn handelte. Dies wird jetzt sogar durch die neusten Forschungsergebnisse des BKA ausdrücklich bestätigt.

Alles Missverständnisse?

Wir gehen davon aus, dass Merkel sich für diese falschen Aussagen und damit die Täuschung ihrer Wähler nicht entschuldigen und ihre falschen Aussagen richtig stellen wird.

So reiht sich der Fall in eine ganze Folge von Falschaussagen Merkels ein. Die alle eines gemeinsam hatten: sie passten gut in ihre politischen Pläne. Von daher liegt die Vermutung nahe, dass sie zumindest gerne in Kauf nahm, das Volk zu belügen.

