Unser Tweet des Tages kommt von dem CDU-Politiker Ruprecht Polenz. Nicht dass wir ihn, der als der Ralle Stegner der Union gilt – wie ganz Deutschland – sympathisch fänden, ganz gewiss nicht. Aber sein Tweet zeigt, wie weit die Union nach Linksaußen abgekippt ist – sodass sie sich inzwischen sogar ganz offen zu ihren Sympathien für linksextreme Kriminelle bekennt:

Ohne sich davon zu distanzieren, twittert Polenz einen Satz aus der „Zeit“:

„Genau das ist jetzt demokratische Herzensaufgabe: bis weit in die Union und ihre Wählerschaft hinein ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass jeder „Alerta Antifascista“-Rufende begrüßenswerter ist als der freundliche AfDler von nebenan.“

Liebe zu den Schlägertruppen der Merkel-Jugend

Lassen wir mal das AfD-Bashing des Tweets beiseite, das ohnehin keiner mehr wahrnimmt, weil es zu einer reinen Formalie geworden ist wie das „Grüß Gott!“ in Bayern, das bedenkenlos auch Atheisten aussprechen … So verquast im typischen Zeit-Stil man formuliert, so überdeutlich sieht man an diesem Tweet des ehemaligen Generalsekretärs:

Die Liebe der „Antifa“ zum System Merkel, zu dessen Erhalt diese neue „Merkel-Jugend“ gewalttätig, kriminell und Journalisten einschüchternd – voller Hass gegen Demokratie und Rechtsstaat – durch die Straßen zieht, wird mit sehr viel Gegenliebe aus diesem System beantwortet, das seine linksfaschistoiden Züge immer offener zeigt.

Da fragt man sich schlussendlich: Ist die eigentliche demokratische Herzensaufgabe der Stunde vielmehr der Widerstand gegen das Abrutschen der Bundesrepublik in einen linksfaschistoiden Unrechtsstaat DDR 2.0?

