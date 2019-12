Die Mediensatire DE20XX zeigt in überspitzter Form, was sich allabendlich in deutschen Wohnzimmern abspielen könnte. Er kritisiert die Leitmedien am Beispiel einer etablierten Nachrichtensendung dafür, Objektivität für eine unausgewogene Berichterstattung mit politischem Spin zu opfern und dabei gar erzieherisch tätig zu werden. Im Sinne der Aufklärung wirft er die Fragen auf, ob und warum Teile der Konsumenten anscheinend aufgegeben haben, selbst zu denken und zu hinterfragen. DE20XX beruft sich auf GG Art. 5 (Meinungsfreiheit) sowie UrhG § 51 (Zitate).