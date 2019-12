Vom renommierten US-Magazin „Time“ wurde Greta Thunberg gestern zur „Persönlichkeit des Jahres“ gekürt. US-Präsident Donald Trump findet das nur lächerlich.

„So lächerlich. Greta muss an ihrem Aggressionsbewältigungsproblem arbeiten und dann mit einem Freund einen guten, alten Film ansehen! Entspann dich Greta, entspann dich!“, so Donald Trump über die Auszeichnung auf seiner Twitter-Seite heute.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019