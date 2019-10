Unser Tweet des Tages kommt von dem Account I,Hypocrite – ohne weiteren Kommentar teilt dieser folgende Impressionen von Klimaschutzdemos, vermutlich Fridays for future-Demonstrationen in Europa.

Junge Mädchen halten Demoschilder hoch, auf denen steht: „Destroy my pussy, not my earth“ oder „Fuck me not my planet“ – oder auch auf Deutsch: „Fick mich, nicht die Erde!“

Das Internet läuft derzeit über mit solchen Bildern: Meistens sind es junge Frauen, die so posieren, gelegentlich auch mit ihrem genderfluid wirkenden Freund zusammen:

Destroy my pussy Not the earth

รักโลกมากๆจ้าาาาาาาาา55555555555555555 pic.twitter.com/oeGJ7I5VBh — Poroon🍒 (@boorchyy) September 27, 2019

Und ab und zu sind auch einige homosexuelle Männer zu sehen, die offensichtlich hier das ihnen Angenehme mit dem für die Klima vermeintlich Nützlichen verbinden wollen – das Wort „pussy“ wird dann auch – um Missverständnisse bei der Realisierung des Wunsches zu vermeiden – durch „hole“ ersetzt.