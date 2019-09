Unser Bild der Woche hat wieder PP-Gastautor Pommes Leibowitz erstellt. Es bezieht sich – si viel dürfen wir schon sagen – auf das vielsprechendste Ereignis des Monats.

Vor den deutschen Steuersätzen nach London geflüchtet?

Noch eine kleine Ergänzung dazu aus einem Artikel der aktuellen Süddeutschen:

„Ulf Poschardt twitterte über Grönemeyer: „Besonders witzig von jemand der in London vor unseren Steuersätzen geflüchtet ist“. Daran ist nicht nur die Grammatik schief. Das Problem dabei: Poschardt hat sich in diesem Fall nicht auf seine Meinung beschränkt, sondern eine falsche Tatsachenbehauptung verbreitet. Grönemeyers Anwalt forderte Poschardt darum zu einer Richtigstellung auf – woraufhin dieser sich korrigieren musste: „Hierzu stelle ich richtig: Herr Grönemeyer hat seinen steuerlichen Wohnsitz in Deutschland. Seine frühere Entscheidung, nach London zu ziehen, hatte keinerlei steuerlichen Gründe. Ulf Poschardt“, twitterte er am Mittwoch unter der Überschrift „Richtigstellung“. Twitter ist eher nicht dafür bekannt, dass dort Dinge zurückgenommen werden, schon gar nicht im juristischen Sinne. Insofern wirft der Vorfall die große Frage auf, ob ein Tweet eines Journalisten – und davon tummeln sich eine Menge auf der Plattform – anders zu bewerten ist als ein Zeitungstext.“ (Quelle)