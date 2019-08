Ob die Protagonisten das wollen oder nicht: das Denken der „Identitären Bewegung“ wird – sollte es politisch erfolgreich sein – in die Knechtschaft, in den Gulag führen. Eine Machtergreifung der IB bzw. ihrer Ideen würde noch mehr in eine antiliberalen Staat führen als wir ihn ohnehin bereits haben.

Auf das sehr sachliche Video „Die Zerstörung der Identitären Bewegung“ von Gunnar Kaiser hat der User „Martin Sellner Streams“ einen Kommentar hinterlassen, den Kaiser uns nicht vorenthalten will, weil man daran die Strategie der IB und der Neuen Rechten gut studieren kann.

