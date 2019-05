In wenigen Tagen, am 7. und 8. Juni 2019, steigt die zweite Ausgabe des „Neuen Hambacher Festes“ – 2019. Sie können leider nicht selbst dabei sein? Gar kein Problem!

In dieser Telegram-Gruppe versorgt der Veranstalter Sie am 7. und 8. Juni mit exklusivem Material – Audios, Videos, Fotos: TELEGRAM

Telegram ist ein eleganter, kostenfreier Messenger. Er wurde 2013 von den Brüdern Nikolai und Pawel Durow gegründet, die zuvor bereits das meistgenutzte russische soziale Netzwerk Vk.com gegründet hatten. Die App können Sie hier für Android und hier für das iPhone herunterladen. Nach der erfolgreichen Installation und Registrierung haben Sie auch über den Browser Zugriff auf den Messenger.

Der Veranstalter kündigt weiterhin an: „Während wir an beiden Tagen via Telegram mit ein paar Sekunden Verzögerung berichten werden, versuchen wir den Kongress am 8. Juni möglichst komplett per Live-Streaming auf Youtube zu präsentieren. Dies wird unser erster Versuch und sicherlich noch mit einigen (unvorhergesehenen) Komplikationen verbunden sein. Erwarten Sie bitte keinen Film in HD-Qualität. Die geschnittenen Aufzeichnungen der Vorträge werden später eine sehr viel bessere Qualität aufweisen.

Den Live-Stream finden Sie am 8. Juni auf unserem Youtube-Kanal Privatinvestor Politik Spezial. Abonnieren Sie ihn schon jetzt, um nichts zu verpassen!“