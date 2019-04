(David Berger) Unsere Frau des Monats ist Trump-Schwiegertochter Lara Trump. In einem einzigen Satz gelang es ihr Merkels Flüchtlingspolitik umfassend zu charakterisieren: sie habe zum „Untergang“ Deutschlands geführt.

Bis in die USA hat es sich noch nicht herumgesprochen, dass man weder Merkel und schon gar nicht ihre Migrationspolitik kritisieren darf. Denn genau das machte Lara Trump, Schwiegertochter von US-Präsident Donald Trump nun in einem Interview mit dem US-Sender Fox Business.

Nachdem Fox-Moderator Stuart Varney erwähnt hat, dass ihn die jüngsten Flüchtlingsströme in Lateinamerika stark an das Flüchtlingschaos von 2015 in Europa erinnerten, stellte Lara Trump ohne Hemmungen fest, dass Merkels „Grenzöffnung“ von 2015 zum „Untergang Deutschlands“ geführt habe:

„Es war eine der schlimmsten Sachen, die Deutschland je passiert ist … Der Präsident weiß das. Er versucht die USA vor einer ähnlichen Entwicklung zu schützen. Doch der Kongress muss sich zusammensetzen und das richtige für die US-Bürger tun.“

Auch wenn die Aufregung nun groß ist und deutsche Medien kurz davor sind, europaweite Sühnegottesdienste angesichts dieser Gotteslästerung zu fordern, kann man – wenn man „nach 1945“ ergänzt – Frau Trump ein klares Urteilsvermögen kaum absprechen …

On Fox Business, Trump campaign official Lara Trump claims that "the downfall of Germany" was ….. [squints at notes] …. Merkel's decision to allow refugees into the country.

"It was one of the worst things that ever happened to Germany," she adds. pic.twitter.com/wm4OerUtFP

— Aaron Rupar (@atrupar) April 25, 2019