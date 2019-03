Neuseeland: Zahlreiche Tote nach Schüssen in Moscheen – Täter streamte Massaker auf Facebook

(David Berger ) Während des Freitagsgebetes ist es im neuseeländischen Christchurch zu bewaffneten Überfällen auf zwei Moscheen gekommen. Die Medien sprechen von mindestens neun Toten und zahlreichen Verletzten. Die Zahl der Täter und deren Motive sind noch unklar, die Lage in der Stadt unübersichtlich.

Laut Augenzeugenberichten, die die neuseeländischen Online-Medien zitieren, schoss ein Mann, der einen Helm und eine kugelsichere Weste trug, gegen 13.45 Uhr Ortszeit auf die Besucher der voll besetzten der Masjid-al-Noor-Moschee auf die zahlreichen Besucher, besonders auch Kinder. Er soll etwa 10 Minuten um sich geschossen haben. Live 24 veröffentlicht ein Video, in dem (aus der Perspektive des Angreifers!), angeblich zu sehen ist, wie er in der Moschee um sich schießt. Der Täter soll mit diesem Video sein Massaker live auf Facebook übertragen haben:

BREAKING:

Fatal Shootings at Christchurch Mosques NEWZEALAND. 27 people have reportedly been killed. Gunman streamed It Live on Facebook.#NewZealand #ChristchurchMosqueAttack #Christchurch pic.twitter.com/FZSV5H6ibI

— Irfan Ahmad (@itsirfanahmad) March 15, 2019