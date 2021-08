(David Berger) Überraschender Gesinnungswechsel bei der Ständigen Impfkommission. hatte diese zunächst – wegen schwerer medizinischer Bedenken – die Impfung von Kindern und Jugendlichen strikt abgelehnt, ist sie nun offensichtlich nach Drohungen aus den Reihen der Regierung von dieser Position abgerückt.

„Die Ständige Impfkommission empfiehlt nun auch 12- bis 17-Jährigen die Impfung gegen das Coronavirus. Bundesgesundheitsminister Spahn begrüßte das und betonte, es sei genug Impfstoff für alle Altersgruppen vorhanden.“ – so die „Tagesschau.

Angeblich sehr seltene Nebenwirkungen

Man habe Nach neuere Beobachtungen und Daten genauer angesehen und komme nun zu der Einschätzung, „dass nach gegenwärtigem Wissensstand die Vorteile der Impfung gegenüber dem Risiko von sehr seltenen Impfnebenwirkungen überwiegen.“

Jens Spahn möchte schon in dieser Woche mit der Impfung der Jugendlichen beginnen. Genügend Impfstoff sei schließlich vorhanden. Besonders letztere Aussage entspricht sicher den Fakten und spielt eine nicht unerhebliche Rolle in der ungebremsten Gier von Spahn und Co seine Bestellungen auch unters Volk zu bringen.

Wissenschaft von Politik unter Druck gesetzt

Das heißt man empfiehlt eine flächendeckende Impfung auch der Jugendlichen – unabhängig von Vorerkrankungen, die man zuvor als Bedingung für eine Impfung genannt hatte.

Nach dem Druck, den einige Spitzenpolitiker auf die Impfkommisson ausgeübt hatten, hatte STIKO-Chef Thomas Mertens betont, das Gremium wolle sich von der Politik nicht unter Druck setzen lassen. Diese mutige und zugleich wissenschaftlich einzig tragbare Position hat man nun anscheinend fallen gelassen. Ein erneuter Beweis dafür, wie totalitär inzwischen dieses Land regiert wird.

Wann kommen die Haustiere dran?

Ich habe schließlich Spahn die Frage gestellt, was sein wird, wenn alle vom Baby bis zur Leiche durchgeimpft sind und immer noch Stoff zum Drücken da ist – kommen dann die Haustiere dran oder gehts in die dritte und vierte Runde für die Rentner?

Der Autor dieses Artikels ist:

