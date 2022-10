„Junge Alternative“ fordert Atomwaffen für Deutschland

Die „Junge Alternative“ hat einen neuen Vorstand gewählt und ein neues Programm verabschiedet. Darin enthalten ist u.a. die Forderung nach Atomwaffen für Deutschland

Die Junge Alternative für Deutschland hat auf ihrem Bundeskongress in

Apolda/Thüringen einen neuen Bundesvorstand gewählt. Neuer

Bundesvorsitzender ist der Bundestagsabgeordnete Hannes Gnauck. Zu

seinen Stellvertretern wurden Sven Kachelmann, Tomasz Froelich und Nils

Hartwig gewählt. Jochen Lobstedt ist neuer Schriftführer, Adrian Maxhuni

sein Stellvertreter. Neuer Bundesschatzmeister ist Franz Schmid, sein

Stellvertreter Manuel Wurm. Komplettiert wird der neue Bundesvorstand

der JA durch die Beisitzer Anna Leisten, Kevin Michalzik, Eric

Engelhardt und Fabian Keubel.

Heimat für „junge Patrioten“

Der neue Bundesvorsitzende Hannes Gnauck ordnet die Ergebnisse des

JA-Bundeskongresses wie folgt ein:

„Der Bundeskongress der Jungen Alternative sendet ein starkes Signal der

Einigkeit. Sowohl nach Innen, als auch nach Außen. Davon zeugen nicht

nur die guten Ergebnisse aller gewählten Bundesvorstandsmitglieder,

sondern auch die Einbindung des rechtspatriotischen politischen

Vorfelds, das vor Ort stark vertreten war. Ich bedanke mich bei allen

Mitgliedern der Jungen Alternative, die mich am Wochenende mit 92 % zu

ihrem neuen Bundesvorsitzenden gewählt haben! Ich werde alle Strömungen,

Verbände und Positionen vereinen. In unserer JA findet jeder junge

Patriot eine Heimat.“

Außerdem wurde ein neues Programm beschlossen. Der stellvertretende

Bundesvorsitzende Tomasz Froelich, der den programmatischen Leitantrag

vorgestellt hat, äußert sich dazu wie folgt:

„Die Junge Alternative entwickelt sich immer mehr zum programmatischen

Motor der Partei. In der Vergangenheit preschte sie oft mutig vor und

die AfD adaptierte später ihre Positionen. Sei es in der Europapolitik,

sei es bei der Forderung nach dem japanischen Einwanderungsmodell, sei

es bei der Positionierung im Ukraine-Krieg. Unser neues Programm steht

auf noch stabilerem ideologischen Fundament, ist noch kohärenter und

knackiger, hat programmatische Tiefgründigkeit, eckt an und räumt mit

einigen Lebenslügen des bundesrepublikanischen Pseudokonservatismus auf.

Davon wird auch die AfD profitieren.‘‘

Mit Atomwaffen aufrüsten

Als Gäste wohnten AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla und der

Landesvorsitzende der AfD-Thüringen Björn Höcke dem Bundeskongress der

Jungen Alternative bei. Beide hielten viel umjubelte Reden.

Auch internationale Gäste waren vor Ort und sprachen Grußworte, darunter

Alessandro Kopeter (Bundesvorstandsmitglied der Freiheitlichen Jugend

Österreichs (Jugendorganisation der FPÖ)), Davide Quadri

(Auslandssekretär der Lega Giovani (Jugendorganisation der Lega)) und

Filip Brusselmans (Mitglied des Flämischen Parlaments und Vorsitzender

der Jugendorganisation des Vlaams Belang). Passend dazu hat die Junge

Alternative einen Antrag verabschiedet, in dem die AfD aufgefordert

wird, der Europapartei Identität und Demokratie beizutreten. Außerdem wird gefordert, dass Deutschland im Rahmen seiner Aufrüstung der Bundeswehr auch Atomwaffen erhalten soll.