(David Berger) Während die „Junge Freiheit“ derzeit davon ausgeht, dass die Petition gegen den Migrationspakt kurz davor steht, das Quorum von 50.000 Unterschriften zu erreichen, schreibt die Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld, dass es bereits letzte Nacht erreicht wurde.

Brach die Petitionsseite des Bundestags aufgrund des Ansturms der Stimmen gegen den Migrationspakt zusammen oder waren das letzte Versuche, die Petition, die das System Merkel unter allen Umständen verhindern wollte, doch noch irgendwie scheitern zu lassen?

Quorum von 50 000 Unterschriften war bereits vergangene Nacht erreicht

Ob wir darauf – bei all den Versuchen von „Correctiv“ & Co die Mächtigen durch dir Produktion von Fake-News zu unterstützen – jemals eine ehrliche Antwort bekommen werden, ist unklar. Klar ist aber, was Vera Lengsfeld, die immer mehr zur Stimme unseres Volkes in dunkler Zeit wird, gerade konstatierte:

Bereits gesten Abend hat nach nur anderthalb Tagen die Petition gegen den Globalen Migrationspakt 50 000 Unterschriften erreicht! Und das, obwohl zahlreiche technische Schwierigkeiten das Unterschreiben erschwerten und die Seite teilweise nicht zu erreichen war! Nun müssen wir die sofortige öffentliche Anhörung verlangen!

Dafür brauchen wir noch mehr Unterstützer, um den Druck zu erhöhen!

Hier können Sie die Petition unterstützen!

