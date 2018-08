Unser Tweet der Woche kommt wieder einmal von pip-news.

„“ .. ich bleibe hier in # Deutschland ..“ „King Abode“, der der junge Libyer, der es vor rund einem Jahr als Intensivstraftäter in die Medien brachte, meldet sich via youtube mit einem neuen Freestyle zu Wort .. und das ist tatsächlich hitverdächtig ..

Näheres zu dem „King“ gibt es hier: JOUWATCH

Und für diejenigen, die mehr wollen, gibt es hier den hitverdächtigen Song in ganzer Länge.