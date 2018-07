(David Berger) Schon wieder hat Facebook einen Beitrag, in dem sich ein Jude gegen Antisemitismus zur Wehr setzen möchte, gelöscht. Immer deutlicher wird, dass dieses Vorgehen System hat. Die Löschzentralen von Facebook haben offensichtlich ein schweres Problem mit Antisemitismus bei ihren Mitarbeitern.

Dass die Löschzentralen von Facebook auf der einen Seite bei antisemitischen Posts immer wieder ein Auge zudrücken, ist ebenso bekannt wie die Tatsache, dass noch gegen die leiseste Kritik am Islam ganz schnell mit Löschungen und Sperren vorgegangen wird.

Das musste jetzt Yorai Feinberg aus Berlin erfahren, der sich über Facebook hilfesuchend an die Öffentlichkeit wendete, indem er die Texte unsäglicher Hetz-Briefe und Hassmails an sein israelisches Restaurant Feinbergs in einem Post veröffentlichte. Dieser Post überlebte allerdings nicht lange. Er wurde einfach von Facebook gelöscht.

Der bekannte Verleger der „Jüdischen Rundschau“, Rafael Korenzecher, hat sich bereits dazu geäußert: „Der islamische Hass, die Aggression und die Gewalt gegen Juden auf deutschen Strassen gehen mit fortgesetzter Islam-Unterstützung durch unsere linksdurchseelte Islam-affine Politik, mit Bagatellisierung durch die Gerichte und mit Kuschelkurs der jüdischen Vertretung gegenüber den Schuldigen und ihren politischen Wegbereitern weiter.“

Und Facebook löscht mit ideologisch einseitiger Erblindung!“

Wir dokumentieren hier das, was Facebook möglichst unter der Decke halten will bzw. gelöscht hat:

Liebe Mitbürger, Bekannte, Gäste und Freunde, ich bekomme seit einiger Zeit wieder verstärkt unzählige Hassmails und Morddrohungen.

Da es seitens der Staatsanwaltschaft wenig Erfolge und Verfolgung der Straftaten zu geben scheint, erlauben sich die Täter mehr und mehr wzb. Herr L.Fischer. Er schreib schon seit einiger Zeit an mich (insgesamt 31 A4 Seiten Texte in über 20 Emails), Vorgestern Nacht gab es sogar gleich 3 Mails. Im März 2018 kommentierte er in Form einer extrem schlechten und hasserfüllten Bewertung erstmals mein Restaurant. Die Anzeige gegen diesen Poste, lief ins Leere und wurde eingestellt. Seit dem fand eine aggressive Eskallation in seinen Inhalten statt. Mit Exekutionsvideos unterstreicht er zuletzt seine Morddrohungen.

Da auch jetzt noch keine Hilfe durch die Staatsanwaltschaft zu erwarten ist, wende ich mich an Sie.

Laut Herr Fischer selbst, ist er einer unserer „loyalsten“ Besucher unserer Facebookseite. Deshalb interessiert mich Ihre Meinung, auch deshalb, dass „Herr Fischer“ mal die Sichtweise von normalen Leuten kennen lernt.

Hier eine Zusammenfassung von Herr L.Fischers Emails:

03.07.2018

Also mir wäre das peinlich so zu lügen.

Die Arabs wissen ja eher als die Deutschen dass es nie VERGASUNGEN gegeben hat.

GELLE??

Die Polizei hasst dich auch.

Alle hassen euch.

hahahahaa

JUDENSAU

03.07.2018



Du musst echt verstehen dass du mehr Feinde hast als ich.

Und du nur ein Bauernopfer bist.

JUDE!

03.07.2018

Juden und ihr Opfer-Fetisch…

Jammern, Lügen, Aussaugen, Lügen, Morden.

Das macht ihr seit tausenden Jahren.

Und ihr werdet nicht mal rot dabei – ihr seid ja auch Nigger.

Diese Dreistigkeit sich so zu empören, sich so klagend entrüstend als Auserwählte darzustellen.

Gaskammer-Fantasy erfinden um Milliarden abzusaugen, ein Pseudo-Staat zu errichten dadurch, Menschen zu ermorden die dort seit Ewigkeiten gelebt haben.

Ihr widerlichen Ratten..

Euch muss man echt erschlagen!

Treibs nicht zu weit du Neger!

02.07.2018

Volksverhetzung ist in Wirklichkeit Wahrheitsverbreitung!

Marianne Wilfert, geb. 30.1.1954, Deutsche, nicht vorbestraft. Ich war 35 Jahre lang ganztags berufstätig gewesen als Fremdsprachen-Korrespondentin für Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch und Italienisch plus etwas Norwegisch und wenig Arabisch, sowie als Textil-Betriebswirtin, Exportsachbearbeiterin und Exportleiterin, meist im Export der deutschen Textil- und Bekleidungsindustrie, sowie einige Jahre im Kugellager-Export. 3 erwachsene Kinder, 5 Enkel. Zuletzt 6 Jahre meine Mutter bei mir zuhause eigenhändig gepflegt bis zu ihrem Tod mit 91 Jahren, da sie mir auch stets geholfen hatte Kinder, Beruf und Haushalt zu schaffen. Heute Rentnerin mit stark gekürzter Rente, und Imkerin.

Ein russischer Jude, der ca. 1991 auf Einladung der Kohl-Fischer-Regierung als sog. jüdischer Kontingentflüchtling nach Deutschland gekommen war, im russ. Rentenalter von ca. 55 für Männer, plus Familie, Verwandtschaft und geheimdienstliche Seilschaften , entpuppte sich mir, erst nach mehreren Jahren der Bekanntschaft, als einer der höchsten kommunistisch-bolschewistschen Geheimdienstler der UdSSR. In einem modernsten amerikanischen Fotolabor mit Dunkelkammer, das extra für ihn vom amerikanischen bolschewistischen Geheimdienst an den russischen bolschewistischen Geheimdienst -über den eisernen Vorhang hinweg- von den USA nach Leningrad eingeschmuggelt worden war und ihm in seiner Privatwohnung in Sankt Petersburg (damals Leningrad) zur Verfügung gestellt worden war, hatte dieser jüdische Kontingentflüchtling und Geheimdienstler (offiziell Elektroingenieur und Professor am Institut für Luft und Raumfahrt in Leningrad) gegen das deutsche Volk u.a. Fotofälschungen von Dokumenten und Fotos angefertigt.

Seit dieser Erkenntnis stellte ich die Bekanntschaft mit diesem Herrn auf Eis, und erarbeitete mir mühsam die ganze Wahrheit, durch viele Schichten von Irreführungen durch die scheindeutschen BRD-Medien, Kirchen, Lehrer und auch Büchereien und Bibliotheken.

Fernsehen, Rundfunk, Massenmedien, Kirchen und sonstige Lügen- und Unkulturveranstaltungen und Ablenkungsveranstaltungen boykottiere ich seitdem völlig. Durch Suchen und Lesen der im deutschsprachigen Raum jahrzehntelang unterdrückten mind. 40.000 Buchtitel der Revisionisten, sowie deren Filme und Videos, die sich dank der Revisionisten und vieler Wahrheitskämpfer und immer mehr Aufgewachten trotzdem millionenfach in den letzten Jahren verbreitet haben, weiß ich heute:

Daß Kaiser Wilhelm II. und Hitler und das deutsche Volk völlig unschuldig an beiden Weltkriegen waren. Es waren Jesuiten, Nonnen und evang. und kath. und freikirchliche Kirchenleute, sowie Freimaurer samt ihren Unterorganisationen (all das meist jüdische Organisationen) schuld an beiden Weltkriegen. Sie sind auch schuldig an vielen anderen Kriegen, Enteignungen, Entrechtungen usw. gegen unsere deutschen Vorfahren.

Bei meiner letzten Begegnung mit diesem jüdischen Kontingentflüchtling stellte ich ihn zur Rede und er gab spontan zu, daß die Ve. . . . .ng der Juden eine Geschichtsfälschung ist.

Unmittelbar danach zog er fluchtartig um nach Koblenz, ganz in die Nähe des größten Bundesarchivs, wo er vielleicht auch hier noch Fotos und Dokumente gegen das deutsche Volk und gegen die Wahrheit fälscht. Vielleicht auch seine Tochter, denn beide lernten in Deutschland intensivst den Umgang mit PC, Photoimpact und Photoshop und anderen Photoprogrammen.

Über all das, und vieles mehr, informierte ich den hiesigen 1. und 2. und 3. Bürgermeister und zwei Landtagsabgeordnete von der SPD und CSU. Auch die Kripo und die Justiz in Hof wurden von mir informiert.Der Prozess wird sicher spannend, seien Sie als Prozess-Beobachter mit dabei am 2. Juli 2018, um 10 Uhr vormittags, im Sitzungssaal U 34 (Kellergeschoß), Berliner Platz 1, 95030 Hof/Saale.

UPDATE TERMIN: Der Prozesstermin war ursprüngl. 2. Juli 18, wurde aber vorgestern verlegt, ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Ein weiterer politischer Willkür-Prozess beim Landgericht in 95030 Hof, Berliner Platz 1, gegen mich nächste Woche, am Freitag, den 6. Juli 18, um 9 Uhr früh, findet jedoch auf jeden Fall statt, da mich der 2. Bürgermeister und ein Landtagsabgeordneter angezeigt hatten wegen angebl. Bedrohung und Beleidigung. Der neue Ersatz-Termin für den Prozess am 2. Juli 2018 wird hier auf LupoCattivoBlog rechtzeitig bekanntgegeben…

Quelle: Marianne Wilfert

16.06.2018

https://saarfotze.wordpress.com/…/judenfotze-laura-martin-…/

HOLOCAUST = LÜGE

JUDEN = INZUCHT

RACHE

BIS AUFS BLUT

Sobald ein Jude sein Mund öffnet, lügt er. Jammern, Drohen, Verleugnen, Klauen, Unterdrücken, Morden.

Die Holocaustreligion, profan auch Shoa-Kult oder Shoaismus genannt, ist die quasi-offizielle Staatsreligion der BRDsowie anderer Staaten der „westlichen Wertegemeinschaft“ und bedeutet die Universalisierung und Sakralisierung des insbesondere durch gerichtlich bezeugte Aussagen von Holocaustüberlebenden überlieferten Holocaust. Alle Bundeskanzlerund Bundespräsidenten der BRD sind Shoaisten, so auch die amtierende BRD-Bundeskanzlerin Angela Merkel und der amtierende BRD-Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

In ihrem Wesen ist diese Glaubensanschauung antideutsch, weil sie die Zerstörung des deutschen Volkes und seiner nationalen Grundwerte beabsichtigt (→ Ethnomasochismus). Damit steht sie auch im Dienst der völkerverachtenden, weitgehend im verborgenen praktizierten Neuen Weltordnung.

In Ergänzung zu der von den Siegermächten seit Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa – insbesondere im bundesdeutschen Besatzungskonstrukt – betriebenen Umerziehung manifestiert sie sich nicht mehr nur als Grundpfeiler des dem deutschen Volk dauerhaft aufgenötigten Schuldkults, sondern als Bekehrungsreligion. Die staatlich oktroyierte Missionierung des Volkes erfolgt mittels Anwendung tiefgreifender, langfristig angelegter schwarzer Propagandamaßnahmeninsbesondere über Massenmedien, Zentralrat der Juden, Berufs- und Standesvertretungen, Kindergärten, Schulen, Predigten in christlichen Kirchen und sonstige BRD-Umerziehungsanstalten.

Die Etablierung der Holocaustreligion ist ein in der Weltgeschichte einzigartiges Verbrechen gegen deutsches Volkstum, mithin ein Werkzeug des Völkermordes.

https://de.metapedia.org/wiki/Holocaust-Religion

Ihr seid so ein widerliches Scheissvolk.

Bisschen Wortgefecht mit einem Deutschen, kommt gleich die ganze Juden-Medien-Bande.

Nur jammern.

Alle Kriege gehen auf eure Kappe, Millionen Deutsche ermordet, aber ihr erfindet die Gaskammern und JAMMERT NUR

KEIN ANDERES VOLK IST SO EIN WIDERLICHES WIE IHR ES SEID

17.06.2018

SCHON EURE HÄSSLICHEN VISAGEN

(no subject)

Schon pervers dass ihr bzw. eure FacebookFreunde nach Polizei schreien und völlig empört sind wenn einer von panierten Vorhäuten spricht oder lediglich einen Juden zitiert.

Scheint normal zu sein so aufzuflackern.

Scheint ja auch normal zu sein ohne Betäubung einen Säugling zu verstümmeln und dann an seiner Wunde zu saugen.

Merkt ihr echt nicht wie krank ihr im Kopf seid?

Ist euch das nicht unangenehm?

Ihr lebt hier wie die Götter – und alles was ihr könnt ist lügen und bedrohen.

Holocaust / Auschwitz

.

(Das Foto stammt von dem Tag, als Auschwitz von der Roten Armee befreit wurde. Interessant: die deutsche Wachmannschaft stellte den Gefangenen frei, ob sie auf die Russen warten oder mit den Deutschen nach Westen gehen wollten. Der Nobelpreisträger Eli Wiesel, der sich zu diesem Zeitpunkt in Auschwitz befand, entschloss sich, mit den Deutschen vor der Roten Armee zu fliehen. Kein Witz. Eli Wiesel selber erklärt sein Verhalten als “Mysterium”)

.

Die Klickzahlen und täglichen Suchanfragen auf meinem blog zeigen eindeutig, daß dieser Themenkomplex nach wie vor für sehr viele Menschen interessant ist. Ich habe diesen Artikel neu geschrieben, um alles möglichst komprimiert darzustellen.

Beginnen wir mit dem, was alle über den Holocaust zu wissen glauben: “Hitler hat die Juden in KZs interniert und insgesamt 6 Millionen von ihnen ermordet. Meistens durch Vergasung.”

Wenn man dann fragt, wie so eine “Vergasung” abgelaufen ist, kommt das “Schindlers Liste”-Szenario: Die Leute gehen in die Duschen, aus den Duschköpfen strömt Gas und die Opfer sterben.

Wahrscheinlich ist es die Tötungsart des “Vergasens”, welche eine Art morbide Faszination verströmt.

Zum Vergleich: Im Winter 1932/33 hat Stalin etwa 7 Million Ukrainer durch systematisches Verhungern lassen ermordet; dieser sogenannte “Holodomor” hat also in kürzerer Zeit zu mehr Opfern geführt, als der “Holocaust”, dennoch haben die meisten Deutschen noch nie von ihm gehört.

Weil “Verhungern lassen” im Vergleich zu “Vergasen” einfach weniger interessant ist.

.

(Ukrainische Kinder im Hungerwinter 1932/33. Stalin hatte die Ernte beschlagnahmt und in den Westen exportiert; die Devisen sollten die Aufrüstung der Roten Armee finanzieren. War dem Völkerbund vollkommen egal)

.

OK, zurück zum Holocaust, insbesondere zu den “Gaskammern”.

Die meisten Leute vergessen, daß die Tötung mit Gas so ziemlich das Aufwändigste ist, was man machen kann, denn das giftige Gas befindet sich ja nach dem Tod der Opfer immer noch im Raum und ist unverändert giftig!

Ich habe also nach jeder “Vergasung” einen mit einer tödlichen Menge Giftgas angefüllten Raum und die entscheidende Frage ist: “Wohin mit dem Gas?”

Wo sind die Ventilationsanlagen der Gaskammer von Auschwitz?

Wohin wurde die giftige Luft geleitet?

Gab es vielleicht Filtersysteme?

Und nein: das Gas einfach im Raum lassen, geht nicht.

Dann müssten nämlich die Aufseher die ganze Zeit Masken getragen haben und wenn die ersten Opfer die Türe öffnen, fallen sie ja schon ohnmächtig/sterbend zu Boden. Sollen nun die restlichen, die in dem Raum “vergast” werden sollen, jetzt die Luft anhalten, über diese Leute drüberspringen und der letzte macht die Tür zu?

Nein, eine überraschende Vergasung funktioniert nur dann, wenn nach jeder Tötung die Leichen beseitigt werden und der Raum wieder vollständig vom Giftgas befreit ist.

.

Gut, das ist das erste und schwierigste Problem, welches bei der Hinrichtungsart “Vergasen” entsteht: “Wohin mit dem Gas?”

Das nächste Problem ergibt sich beim Umgang mit den Leichen. Wer mit “Zyklon B” vergast wurde, dessen Leichnam ist ebenfalls giftig und kann nur mit Handschuhen angefasst werden.

Wenn also tatsächlich in Auschwitz Menschen mit “Zyklon B” vergast wurden, dann müssten die Leute, die die Toten aus dem Raum geholt haben, zwingend Schutzanzüge und Gasmasken getragen haben.

.

(Typische angelsächsische Gräuelpropaganda. Opfer grundsätzlich eine Frau mit Kleinkind und daß man nach der Tötung mit Gas einfach die Tür aufmacht und die Leichen dann mit bloßer Hand rauszieht, ist kompletter Schwachsinn)

.

Kommen wir als nächstes zum Mordinstrument, dem sogenannten “Zyklon B”.

Weil man die Abläufe von “Schindlers Liste” im Kopf hat, wo das Gas zischend aus den Duschköpfen ausströmt, stellt man sich Zyklon B logischerweise als ein Giftgas vor, welches in Überdruck-Stahlflaschen gelagert wurde; ähnlich wie Campinggas. Diese wurden dann wohl an das Leitungssystem angeschlossen und das Gas gelangte dann wegen des Überdrucks zu den Opfern im “Duschraum”.

Nun, dabei gibt es ein Problem.

Zyklon B ist kein Gas.

Zyklon B ist KEIN GAS!

Zyklon B ist ein FESTSTOFF, und dementsprechend kann dieser Feststoff auch nicht an ein Röhrenleitungssystem angeschlossen werden und mit Überdruck irgendwohin geleitet werden!

Das ist kein Witz, das ist auch kein Revisionismus, sondern das ist FAKT, den jeder auch bei wikipedia nachlesen kann.

Ihr seht hier als nächstes eine Blechdose “Zyklon B” samt ihrem Inhalt:

.

.

Was ist “Zyklon B” nun eigentlich genau, wenn es offenbar kein Gas darstellt?

Bei Zyklon B handelt es sich um Gipskörnchen, die mit dem eigentlichen Wirkstoff “Blausäure”getränkt sind.

Blausäure ist eine extrem giftige Flüssigkeit (Siedetemperatur 26°C), die aber auch schon bei Raumtemperatur verdunstet.

Anschaulich:

Stellt euch einfach vor, man nimmt ein paar Gipskörnchen und träufelt darauf etwas Parfüm.

Obwohl das Parfüm flüssig ist, wird es im Laufe der Zeit aus dem Gipsgranulat ausdünsten.

Der einzige Unterschied zwischen Parfüm und Blausäure besteht in der Giftigkeit der Blausäure; die physikalischen Prozesse sind dieselben.

Warum haben die Nazis die Blausäure nicht einfach so als Flüssigkeit verwendet?

Weil mit einem Feststoff einfacher und sicherer zu hantieren ist.

Wenn ich z.B. in einem Güterwaggon 3 Dosen mit flüssiger Blausäure habe und auf der Fahrt bekommt eine ein Leck, läuft der gesamte Inhalt aus.

Indem man die Blausäure als granulatgebundene Form lagert/transportiert, ist ein Leck schneller festzustellen, es ist leichter zusammenzufegen und es dauert länger, bis die Blausäure verdunstet.

Dasselbe Prinzip wendet man an, wenn Quecksilber verschüttet wird: auch dort bindet man das flüssige Metall an einen Träger, damit die Handhabung vereinfacht wird.

.

Wie stellt die offizielle Geschichtsschreibung nun den Prozess einer “Vergasung” dar, wenn Zyklon B aufgrund seiner Eigenschaften eben nicht einfach als Gasflasche an ein Leitungssystem angeschlossen werden kann?

Es soll in der Gaskammer sogenannte “Drahtsäulen” gegeben haben, deren Maschenweite so klein war, daß sie das Zyklon B-Granulat zurückhielten. Für die Blausäure hingegen, die aus diesem Granulat ausdünstete, stellte der Draht natürlich kein Hindernis dar und so konnte diese sich innerhalb der Gaskammer verteilen.

In der Praxis sah es angeblich so aus, daß also ein SS-Mann mit ein paar Dosen Zyklon-B auf das Dach der Gaskammer stieg und das Granulat dann durch Öffnungen im Dach in die Drahtsäulen kippte.

Hier ein Bild dieser 4 Öffnungen auf dem Dach der Gaskammer von Auschwitz:

.

.

Und hier ein Bild vom Inneren der Gaskammer:

.

(keine Duschen, keine Rohrleitungen, keine Entlüftungsanlagen, keine Filter, keine luftdicht schließende Türen… einfach nur ein Gebäude mit 4 Löchern in der Decke)

.

Nachdem ich nun die offizielle Darstellung zum Holocaust, zu Zyklon B und zur “Vergasung” dargestellt habe, möchte ich nur ein paar Fakten ansprechen, die viele Revisionisten dazu gebracht haben, an der “Offenkundigkeit” zu zweifeln, daß in von Deutschen betriebenen KZs planmäßig 6 Mio Juden hingerichtet worden seien.

Man hört immer, daß es hätte auffallen müssen, wenn 6 Millionen Juden einfach so verschwinden. Das impliziert, die Leute, die von allem nichts gewusst haben wollen, seien Lügner.

Nun, um das mal sachlich zu untersuchen, braucht man die Daten einer Volkszählung, wie viele Juden sich im Jahr 1939, also zu Beginn des 2. Weltkrieges, in Deutschland aufhielten.

Man würde erwarten, daß es bestimmt 7 oder 8 Millionen Juden gegeben hat, von denen vielleicht 1-2 Mio sich durch Flucht retten konnten, während die anderen im KZ ermordet wurden.

Hier kommt nun die offizielle Zahl der Juden im deutschen Reich, die jeder im Bundesarchiv einsehen kann:

233 973

Zweihundertdreiunddreißigtausend neunhundertdreiunsiebzig

Das ist kein Witz.

Und nein, da fehlt vorne keine Zahl.

Wie ist es möglich, daß 6 Millionen Juden in KZs ermordet wurden, wenn es in ganz Deutschland nur etwa 234.000 Juden (=0,34% der Gesamtbevölkerung) gab?

Dies ist umso erstaunlicher wenn man bedenkt, daß sogar der Stern davon berichtet, es haben etwa 150.000 Juden in der Wehrmacht für Deutschland gekämpft!

Also 234.000 Juden in Deutschland insgesamt, 150.000 davon als Soldaten an der Front… da bleiben ja maximal 84.000 übrig, die man hätte internieren können…

.

Es gab auch von Seiten der offiziellen Geschichtsschreibung schon einige Revisionen, die man jedoch lautstark verschweigt.

Am eindrucksvollsten sind die Schwankungen bei den Opferzahlen in den KZs.

Es hieß z.B. im Jahr 1945:

.

.

Aha.. also 26 Millionen Todesopfer und das allerschlimmste KZ war DACHAU mit einem Rekord von 24.000 Ermordeten am 10 Juli 1944, was mit einem Festgelage gefeiert wurde.

Was war eigentlich mit Auschwitz?

Hier ein Ausschnitt aus einer Wochenschau von 1948:

Soso, “unerhörte Gräueltaten” und “nahezu 300.000 Menschen”.

Auf der offiziellen Gedenktafel stand aber Folgendes zu lesen:

.

.

Im Jahr 1990 wurde diese Tafel ausgetauscht und es heißt nun:

.

.

Ich finde es also angesichts dieser verwirrenden Zahlenvielfalt bei den Opferangaben durchaus nachvollziehbar, wenn ein “Revisionist” sich irgendwann die Frage stellt:

“Ja, was stimmt denn nun?”

Die offiziellen Sterbebücher von Auschwitz, die zufälligerweise nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in einem Moskauer Archiv auftauchten, sprechen übrigens von etwa

74.000 Toten.

.

Wer sich wirklich mal aus rein informativen Gründen mit den Argumenten der Revisionisten befassen möchte, dem gebe ich hier zwei links:

Link 1 (PDF-Dokument, Seite 19-50, Artikel “Die verbotene Wahrheit”)

Link 2 (sehr ausführlich, über Auschwitz)

(Ich empfehle, zumindest den entsprechenden Teil des ersten Links lokal zu speichern und einfach mal auszudrucken, weil dieses Dokument gerne aus dem Netz “verschwindet”…)

.

Ich bin übrigens nicht der Meinung, daß die Forderung nach einer Aufarbeitung der Ereignisse rund um den Holocaust “antisemitisch” ist, denn ich finde es ehrlich gesagt eine viel schlimmere Verhöhnung der Opfer, wenn irgendwelche Holocaust-Trittbrettfahrer, die es zu Genüge gibt, einfach irgendwelche Schauergeschichten erfinden, um finanziell davon zu profitieren.

Was hat jemand, der wirklich von den Nazis im KZ ermordet wurde, gegen eine Untersuchung, die genau dies bestätigen würde?

Kein ernstzunehmender Revisionist bestreitet, daß Juden verfolgt wurden und in Konzentrationslagern ums Leben kamen (z.B. Anne Frank), sondern es geht darum, was wirklich in den KZs ablief.

Manche Revisionisten behaupten sogar, daß die KZs niemals als Vernichtungslager fungierten, sondern wirklich Arbeitslager waren und daß die Todesopfer in den Konzentrationslagern auf den Zusammenbruch der Versorgung zurückzuführen sind, die wiederum mit dem Terrorbombardement der Engländer/Amerikaner erklärt wird.

Auf diese Weise würde man sogar sagen können, daß die Todesopfer in den KZs direkt auf die Art der Kriegsführung der Angelsachsen zurückzuführen sind, die sich nur auf die Zivilbevölkerung konzentrierte und damit natürlich auch die Versorgung der KZ-Häftlinge mit Nahrung/Medikamenten beeinträchtigte.

Der bekannte französische Revisionist Paul Rassinier war übrigens selber in Buchenwald interniert.

.

Ehrlich gesagt halte ich es für ein rhetorisch-logisches Eigentor, jegliche wissenschaftliche Herangehensweise an den Holocaust als “antisemitisch” zu diffamieren.

Denn wenn die Suche nach der Wahrheit anti-semitisch ist, dann bedeutet das im Rückschluss zwingend, daß die Lüge den Semitismus definiert.

Darüber würde ich mal nachdenken, wenn ich das nächste Mal kritische Fragestellungen pauschal als “antisemitisch” bezeichne…

.

LG, killerbee

.

PS

.

Das gewichtigste naturwissenschaftliche Argument, was viele Revisionisten anführen, sind die fehlenden Spuren von Blausäureeinwirkungen im Wandmaterial der Menschengaskammer von Auschwitz.

Zyklon B, bzw. dessen Wirkstoff “Blausäure”, bildet mit den Eisenatomen im Mauerwerk einen extrem stabilen blauen Farbstoff, der heute noch an vielen Stellen zu sehen ist.

Es ist nämlich unbestritten, daß Zyklon B verwendet wurde, um Läuse zu töten, welche Typhus übertragen können.

Die Wände in diesen “Kleidergaskammern” sind praktisch knallblau, aber die Wände der “Menschengaskammer” (siehe Bild oben) zeigen keinerlei Blausäureverbindungen.

Der deutsche Chemiker, der dies laut ansprach, stieß damit nicht etwa eine wissenschaftliche Diskussion an, sondern wurde einfach ins Gefängnis gesteckt.

Mittlerweile sind auf Drängen des Zentralrats der Juden und auf Handlungen seiner deutschen Komplizen in der Justiz die Gesetze dermaßen verschärft, daß bereits das Nicht-Glauben der offiziellen Version mit Gefängnis geahndet werden kann, wie jemand am eigenen Leib zu spüren kam, der auf die Frage des Richters

“Glauben Sie an Gaskammern” einfach mit “Ich will wissen” antwortete und dafür dann 2 Jahre ohne Bewährung bekam.

https://killerbeesagt.wordpress.com/…/12/29/top-10-nummer-3/

01.07.2018

Zeig mich doch wegen „Leugnung“ an – dann habe ich einen Grund dich zu besuchen.

Dann kannst du mir mal die Funktionsweise von „Gaskammern“ erklären.

01.07.2018

Bist halt doch ne Judenfotze die zur Polizei rennt.

Ein Lügner.

Es wird immer argumentiert, dass den Juden ein Handwerksverbot auferlegt wurden ist, sie also Opfer sind, dass den Christen ein Zinsverbot auferlegt wurden ist, dass wird nicht erzählt, bzw. werden die Christen nicht als Opfer hingestellt, obwohl sie harte Arbeit für ihr Geld verrichten mussten. Wie heißt es so schön im 5. Buch Mose 23:20: „23:20 Du sollst von deinem Bruder nicht Zinsen nehmen, weder Geld noch mit Speise noch mit allem, womit man wuchern kann. 23:21 Von den Fremden magst du Zinsen nehmen, aber nicht von deinem Bruder, auf daß dich der HERR, dein Gott, segne in allem, was du vornimmst in dem Lande, dahin du kommst, es einzunehmen. Im Islam und Christentum, war es offiziell verboten Zinsen zu nehmen, unter Juden auch, aber Juden durften von allen anderen Zinsen nehmen. Wenn man nun weiß, dass das Judentum die älteste Religion der abrahamitischen Religionen ist, und die anderen beiden Religionen aus dem Judentum entstanden sind, sollte eigentlich der Groschen fallen.

Wieso seid ihr so verlogen? Ihr habt null Argumente.

Es ist alles Schwindel.

Wart mal paar Jahre, dann stehe ich vor dir vielleicht.

19.06.2018

Hört auf das gesellschaftliche Klima zu vergiften!!!

Ich werde Sie nicht stalken oder bedrohen, auch wenn ich aggressiv in meiner Wortwahl erscheine.

Am Ende sind sie einfach nur falsch informiert was gewisse geschichtliche Ereignisse betrifft.

Man kann es den Leuten ja nicht gänzlich übel nehmen wenn sie so betroffen und entsetzt reagieren.

Sie werden auch nur verarscht von Medien und Politik.

Und wenn Sie mal ehrlich sind, bringt Ihnen so ein Medienaufruhr langfristig gesehen vielleicht noch richtig Ärger?

Zionisten opfern gerne mal Juden. Das ist 3D-Schach.

Wenn Sie bewusst lügen, kann es sein dass Sie wirklich in die Hölle kommen.

Wer weiß schon was nach dem Leben kommt?!?

Also dann entschuldige ich mich für meine Mails – ich schreibe Ihnen auch nicht mehr.

Und auch wenn Sie sicher viel beschäftigt sind und diese Mail hier nicht sonderlich ernst nehmen müssen – so

würde ich mir dennoch wünschen, dass Sie über meine Worte nachdenken.

Im Kern geht es darum hier alle aufzuhetzen gegeneinander, und so ein Mensch wie Sie der da mitspielt bei den Medien,

gefährdet sich am Ende nur selber.

MfG

19.06.2018

Und hier nochmal für dich:

Der Holocaust ist eine jüdisch-satanische Lüge um Edom / Amalek zu zerstören.

Wahrscheinlich weisst du das selber.

Die ganze Welt hasst euch.

www.balder.org/coude

Deine Juden da, lies mal den Link.

Aber ja, machst du nicht, du jammerst lieber.

Jammern ist das was ihr am besten könnt.

SCHWUCHTEL

Und wenn du ANzeige machst, naja……………

Mach halt.

Die Wahrheit ist auf meiner Seite.

Und du kommst in die Hölle, zu deinen Kinderfickern

19.06.2018

Wie widerlich Sie sind, Sie posten einfach ein Video von diesen Mann im Internet.

Ihr Unschuldsjuden.

Dann kommt wegen bissl Gepöbel gleich der Minister und der Jude aus der Botschaft.

Merkt ihr diese Doppelmoral nicht?

Ne, ihr seid ja Juden.

Man postet ein Zitat von einem Juden, und ihr schreit nach Polizei.

Ein Witchen über Vorhaut und gleich der Staatsschutz oder wie?

Hauptsache die Krummnase bekommt Aufmerksamkeit.

Ihr seid wirklich Dreck.

Widerliches Parasitentum und ihr solltet echt verschwinden aus Deutschland, ihr seid die widerlichste Pest.

Eure LÜGEN sind einmalig.

Erklär doch mal Gaskammern.

Ich hoffe du wirst mal von Arabern weggemordet, selbst die haben mehr Anstand.

Heil Hitler

Communism Is Judaism

Quotes Proving Communism is Judaism

“The Communist soul is the soul of Judaism. Hence it follows that, just as in the Russian revolution the triumph of Communism was the triumph of Judaism, so also in the triumph of fascism will triumph Judaism.” — (A Program for the Jews and Humanity, Rabbi Harry Waton, p. 143-144).

Robert Wilton, a longtime Russian news correspondent for the London Times, said in his book, The Last Days of the Romanovs:

”Out of 556 important functionaries of the Bolshevik State, there were, in 1918-1919, 17 Russians… 457 Jews, and 82 others.”

“Without Jews there would never have been Bolshevism. For a Jew nothing is more insulting than the truth. THE BLOODTHIRSTY JEWISH TERRORISTS HAVE MURDERED SIXTY SIX MILLION in Russia from 1918 to 1957.” ~ Aleksandr Solzhenitsyn, Nobel Peace Prize Winner and Patriot.

“You must understand. The leading Bolsheviks who took over Russia were not Russians. They hated Russians. They hated Christians. Driven by ethnic hatred they tortured and slaughtered millions of Russians without a shred of human remorse. The October Revolution was not what you call in America the “Russian Revolution.” It was an invasion and conquest over the Russian people. More of my countrymen suffered horrific crimes at their bloodstained hands than any people or nation ever suffered in the entirety of human history. It cannot be understated. Bolshevism was the greatest human slaughter of all time. The fact that most of the world is ignorant of this reality is proof that the global media itself is in the hands of the perpetrators.” – Aleksandr Solzhenitsyn (1918-2008), Nobel-Prize-winning novelist, historian and victim of Jewish Bolshevism (Marxism).

“The Bolshevist revolution in Russia was the work of Jewish brains, of Jewish dissatisfaction, of Jewish planning, whose goal is to create a new order in the world. What was performed in so excellent a way in Russia, thanks to Jewish brains, and because of Jewish dissatisfaction and by Jewish planning, shall also, through the same Jewish mental and physical forces, become a reality all over the world.”

The American Hebrew, September 10, 1920

In 1935, the most famous rabbi in America, Rabbi Stephen Wise, a friend of President Roosevelt, boasted: “Some call it Marxism, I call it Judaism.” (The American Bulletin, May 5,1935)

“First of all, we have to understand what communism is. I mean, to me, real communism, the Soviet communism, is basically a mask for Bolshevism, which is a mask for Judaism.” -Bobby Fischer

The following is from article written by Sir Winston Churchill that was published in theIllustrated Sunday Morning Herald on February 8, 1920:

This movement among the Jews is not new. From the days of Spartacus-Weishaupt to those of Karl Marx, and down to Trotsky (Russia), Bela Kun (Hungary), Rosa Luxembourg (Germany), and Emma Goldman (United States), this world-wide conspiracy for the overthrow of civilization and for the reconstitution of society on the basis of arrested development, of envious malevolence, and impossible equality, has been steadily growing. It played, as a modern writer, Mrs. Webster, has so ably shown, a definitely recognizable part in the tragedy of the French Revolution. It has been the mainspring of every subversive movement during the Nineteenth Century; and now at last this band of extraordinary personalities from the underworld of the great cities of Europe and America have gripped the Russian people by the hair of their heads and have become practically the undisputed masters of that enormous empire.

There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others. With the notable exception of Lenin, the majority of the leading figures are Jews. Moreover, the principal inspiration and driving power comes from the Jewish leaders. Thus Tchitcherin, a pure Russian, is eclipsed by his nominal subordinate Litvinoff, and the influence of Russians like Bukharin or Lunacharski cannot be compared with the power of Trotsky, or of Zinovieff, the Dictator of the Red Citadel (Petrograd) or of Krassin or Radek — all Jews. In the Soviet institutions the predominance of Jews is even more astonishing. And the prominent, if not indeed the principal, part in the system of terrorism applied by the Extraordinary Commissions for Combating Counter-Revolution [the Cheka] has been taken by Jews, and in some notable cases by Jewesses. The same evil prominence was obtained by Jews in the brief period of terror during which Bela Kun ruled in Hungary. The same phenomenon has been presented in Germany (especially in Bavaria), so far as this madness has been allowed to prey upon the temporary prostration of the German people. Although in all these countries there are many non-Jews every whit as bad as the worst of the Jewish revolutionaries, the part played by the latter in proportion to their numbers in the population is astonishing.

“Some call it Marxism – I call it Judaism.”

Rabbi Stephen S. Wise, in the American Bulletin of May 15, 1935

“The revolution in Russia is a Jewish revolution”

The Maccabean (New York), Nov. 1905, p, 250

“Jewry is the mother of Marxism.”

Le Droit de Vivre, May 12, 1936

“Judaism is Marxism, communism”

Harry Waton, A Program for the Jews and an Answer to All Anti-Semites (New York: Committee for the Preservation of the Jews, 1939), p. 64

“The communist soul is the soul of Judaism.”

Harry Waton, A Program for the Jews and an Answer to All Anti-Semites (New York: Committee for the Preservation of the Jews, 1939), p. 143

“We Jews cannot be called upon to denounce Communism.”

The American Hebrew (New York), February 3, 1939, p. 11

“The picture which the Soviet Union presents today is one that should bring rejoicing to world Jewry.”

The Youngstown Jewish Times, Sept. 18, 1936, page 51

“It would be absurd to deny the intensity of the Jewish participation in the Russian revolutionary movement.”

Leon Dennen, in The Menorah Journal (New York) July-September 1932, p. 106

“That achievement – the Russian-Jewish revolution – destined to figure in history as the overshadowing result of World War, was largely the outcome of Jewish thinking, of Jewish discontent, of Jewish effort to reconstruct.”

The American Hebrew, September 10, 1920

“The Bolshevik Government of Russia is the key-stone of the arch of the proof of the Jewish conspiracy for radicalism and world-domination.”

William Hard, The Great Jewish Conspiracy (New York: American Jewish Book Company, 1920), p. 31

“The Jewish elements provide the driving forces for communism”

Dr. Oscar Levy, in George Pitt-Rivers, The World Significance of the Russian Revolution (Oxford, 1920), p. ix

“The Jews [have been] furnishing for the Bolsheviks the majority of their leaders”

The Jewish World (London), April 16, 1919, p. 11

“Russian Jews have taken a prominent part in the Bolshevist movement”

The American Hebrew (New York), November 18, 1927, p. 20

“Jewry has come to wield a considerable power in the Communist Party.”

Dr. Avrahm Yarmolinsky, in The Menorah Journal (New York), July 1928, p. 37

“The East-Side Jew [Trotsky] that Conquered Europe”

The liberator (New York), March 1920, pp. 26-27

“The real East Sider [New York Jew Trotsky] is at the head of things in Russia.”

M. L. Larkin, in The Public (New York), November 23, 1918, p. 1433

“It is not an accident that Judaism gave birth to Marxism, and it is not an accident that the Jews readily took up Marxism; all this is in perfect accord with the progress of Judaism and the Jews.”

Harry Waton, A Program for the Jews and an Answer to All Anti-Semites (New York: Committee for the Preservation of the Jews, 1939), p. 148

“Karl Marx, who came from an old family of rabbis and brilliant Talmudic scholars, was to point the path of victory for the proletariat.”

L. Rennap, Anti-Semitism and the Jewish Question (London, 1942), p. 31

“Among his [Karl Marx’s] ancestors were Rabbis and Talmudists, men of learning and keen intellect.”

Henry Wickham Steed, in The American Hebrew (New York), December 9, 1927, p. 206

“The peculiarly Jewish logic of his [Karl Marx’s] mind”

Henry Wickham Steed, in The American Hebrew (New York), December 9, 1927, p. 206

“Mr. Wickham Steed lays the rise of Bolshevism at the doors of Jewry.”

The Jewish Guardian (London), November 28, 1924, p. 4

“The Bolshevik Revolution has emancipated the Jews as individuals”

Dr. Avrahm Yarmolinsky, in The Menorah Journal (New York), July 1928, p. 33

“There are many Bolshevik leaders of Jewish extraction”

D. L. Sandelsan, in The Jewish Chronicle (London), February 20, 1920, p. 22

“There is no Jew who does not hope with all his heart that the Soviet Union will survive and be victorious”

Zionist Review (London: Zionist Federation of Great Britain and Ireland), September 26, 1941, p. 7

“Communism and internationalism are in truth and in fact great virtues. Judaism may be justly proud of these virtues”

Harry Watan, A Program for the Jews and an Answer to All Anti-Semites (New York: Committee for the Preservation of the Jews, 1939), p. 80

“If the tide of history does not turn toward Communist internationalism … then the Jewish race is doomed.”

George Marlen, Stalin, Trotsky, or Lenin (New York, 1937), p. 414

“The [Jewish] Commissaries were formerly political exiles. They had been dreaming of revolution for years in their exile in Paris, in London, in New York, in Berlin, everywhere and anywhere. They saw in the Bolshevist Movement an opportunity of realizing the extreme ideas of Communism and internationalism to which their fate had compelled them.”

Dr. D. S. Pazmanik, in The Jewish Chronicle (London), September 5, 1919, p. 14

“The Jewish people will never forget that the Soviet Union was the first country – and as yet the only country in the world – in which anti-Semitism is a crime.”

Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), January 1942, p. 16

“Anti-Semitism was classed [by the Soviet Government] as counter-revolution and the severe punishments meted out for acts of anti-Semitism were the means by which the existing order protected its own safety”

The Congress Bulletin, (New York: American Jewish Congress), January 5, 1940, p. 2

“There is no official anti-Semitism in Russia; anti-Semitism in Russia is a crime against the State.”

Dr. Chalm Weizmann, The Jewish People and Palestine (London: Zionist Organization, 1939), p. 7

“Anti-Communism is anti-Semitism.”

Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23

“The part which Jews play in the [Communist] Government of the country [Russia] does not appear to be declining”

Harry Sacher, in The Jewish Review (London), June-August 1932, p. 43

“The Jews have a right to subordinate to themselves the rest of mankind and to be the masters over the whole earth. This is the historic destiny of the Jews”

Harry Waton, A Program for the Jews and an Answer to All Anti-Semites (New York Committee for the Preservation of the Jews, 1939), pp. 99-100

“We Jews, we the destroyers, will remain the destroyers forever. Nothing that you will do, will meet our needs and demands. We will destroy because we need a world of our own.”

Maurice Samuel, You Gentiles, page 155

“The Russian intelligentsia . . . saw in the philosophy of Judaism the germs of Bolshevism – the struggle of … Judaism versus Christianity.”

Leon Dennen, in The Menorah Journal (New York, July-September 1932, p. 105

“Soviet Russia has declared war on Christianity, and on those who profess this faith. In the Russian villages today Bolsheviks and Herbert H. Lehman . . . were called the ‘secret government of the United States’ and were linked with ‘world communism.’”

Dr. Louis Harap, in Jewish Life (New York), June 1951, p. 20

“The decision to nationalize this library (in 1917) was made by the first Soviet Government, whose composition was the 80-85 percent Jewish. These government bureaucrats were guided by the ideological considerations and supported… arrest and suppression.” -President Vladimir Putin. In June 2013, in a courageous speec

16.06.2018

Die Holocaustreligion, profan auch Shoa-Kult oder Shoaismus genannt, ist die quasi-offizielle Staatsreligion der BRDsowie anderer Staaten der „westlichen Wertegemeinschaft“ und bedeutet die Universalisierung und Sakralisierung des insbesondere durch gerichtlich bezeugte Aussagen von Holocaustüberlebenden überlieferten Holocaust. Alle Bundeskanzlerund Bundespräsidenten der BRD sind Shoaisten, so auch die amtierende BRD-Bundeskanzlerin Angela Merkel und der amtierende BRD-Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

In ihrem Wesen ist diese Glaubensanschauung antideutsch, weil sie die Zerstörung des deutschen Volkes und seiner nationalen Grundwerte beabsichtigt (→ Ethnomasochismus). Damit steht sie auch im Dienst der völkerverachtenden, weitgehend im verborgenen praktizierten Neuen Weltordnung.

In Ergänzung zu der von den Siegermächten seit Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa – insbesondere im bundesdeutschen Besatzungskonstrukt – betriebenen Umerziehung manifestiert sie sich nicht mehr nur als Grundpfeiler des dem deutschen Volk dauerhaft aufgenötigten Schuldkults, sondern als Bekehrungsreligion. Die staatlich oktroyierte Missionierung des Volkes erfolgt mittels Anwendung tiefgreifender, langfristig angelegter schwarzer Propagandamaßnahmeninsbesondere über Massenmedien, Zentralrat der Juden, Berufs- und Standesvertretungen, Kindergärten, Schulen, Predigten in christlichen Kirchen und sonstige BRD-Umerziehungsanstalten.

Die Etablierung der Holocaustreligion ist ein in der Weltgeschichte einzigartiges Verbrechen gegen deutsches Volkstum, mithin ein Werkzeug des Völkermordes.

https://de.metapedia.org/wiki/Holocaust-Religion

Ihr seid so ein widerliches Scheissvolk.

Bisschen Wortgefecht mit einem Deutschen, kommt gleich die ganze Juden-Medien-Bande.

Nur jammern.

Alle Kriege gehen auf eure Kappe, Millionen Deutsche ermordet, aber ihr erfindet die Gaskammern und JAMMERT NUR

KEIN ANDERES VOLK IST SO EIN WIDERLICHES WIE IHR ES SEIN

