(David Berger) Mein Zitat der Woche kommt von dem bekannten Schriftsteller Helmut Krausser aus seinem Buch „Deutschlandreisen“ – und wurde angesichts des „Interviews“ ausgewählt, das Marietta Slomka mit Christian Lindner im ZDF führte, nachdem dieser gewagt hatte, die Pläne des gleichgeschalteten Staatsfernsehens durch seinen Ausstieg aus den Jamaika-Plänen zu durchkreuzen.

Das Zitat passt aber auch zu vielen anderen Aktionen von Medienschaffenden, die wir in den letzten 12 Monaten im Hinblick auf Interviews mit AfD-Politikern sehen und hören mussten:

„Im Journalismus sucht man gereifte Menschen leider oft vergeblich. Man gerät an böse, frustrierte, tyrannische Kinder, die glauben, ihnen gehöre die Welt. Leute, die oft nur in diesem Beruf gelandet sind, weil man sie anderswo längst gemaßregelt, in die Schranken gewiesen hat. Abschaum, der ohne Regulativ tobt und eitert.“