ZDF zur Thüringen-Wahl: Nazis, Nazis, Nazis!

(David Berger) 91 Jahre nachdem Goebbels die Deutschen wissen ließ „Der Rundfunk gehört uns, niemandem sonst“, hat die ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten gezeigt, welche perfiden Formen Gleichschaltung heute annehmen kann.

Schausten erinnert angesichts der Wahlergebnisse in Thüringen und Sachsen am 1. September 2024 an den Beginn des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939. Sonst hat sie zu den gestrigen Wahlergebnissen nicht allzu

viel zu sagen. Sie spricht von einer bitteren Niederlage auch für die Politik der Ampelregierung in Berlin. Dass sie und die Ihren vom Staatsfunk diese Politik, wie zuvor jene des Merkel-Regimes stets kritiklos und in der Weise eines Parteipropagandabüros medial beworben haben, scheint ihr nicht bewusst.

ZDF auf „Antifa“-Niveau

Geichgeschaltet mit dem Verhalten der Altparteien nach diesen schicksalshaften Wahlen, zeigt auch sie keine Fähigkeit zur Analyse, zum Innehalten, zum Nachdenken über die Unzufriedenheit der Menschen mit der immer totalitärer unser Land zugrunde richtenden Politik von CDU, CSU, SPD und Grünen. Vom Niveau und dem Aussagereichtum nähert sie sich auch dabei der linksfaschistischen „Antifa“ an, die außer dem hysterischen und oft von dumpfer Gewalt begleiteten Schrei „Nazis raus“ nichts zu bieten hat.

Und nein, ich habe bei meiner Aufzählung der sich zugrunde richtenden Parteien die FDP nicht vergessen. Sie hat den suizidalen Prozess nämlich fast schon hinter sich, spielt einfach keine Rolle mehr.

Auch der Staatsfunk schafft sich ab

Was die FDP bereits erfolgreich und verdient getan hat, daran arbeiten die Altparteien gerade noch mit Hochdruck: sich selbst abzuschaffen. Und auch darin zeigt sich der Staatsfunk gleichgeschaltet. Wer die Demokratie, unser Land und die offene Gesellschaft hochschätzt, dem kann dieser Prozess gar nicht schnell genug gehen.

Das ist widerwärtige Propaganda und zeigt einmal mehr dass dieses System, in den wir aktuell leben, durch und durch krank ist. pic.twitter.com/UmK5HOafnS — Papa W. (@Vwadi007) September 2, 2024

***

Als ein Blogger, der sich stets für einen fairen Umgang mit der AfD eingesetzt hat und seit Jahren für unsere Demokratie kämpft, freue ich mich über dieses Ergebnis besonders.

