Marietta Slomka wird (pädagogisch klug?) mit dem H.-J.-Friedrichs-Preis geehrt. Von letzterem stammt der Tipp an seine Kollegen "Distanz halten, sich nicht gemein machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten, nicht in öffentliche Betroffenheit versinken". (c) Superbass (Eigenes Werk) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons