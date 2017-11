Täglich warten die Nachrichten mit neuen Enthüllungen zur Unterwanderung der Polizei in Deutschland auf. So zuletzt der schockierende Brandbrief eines LKA-Beamten, in dem er davor warnt, dass die Berliner Polizei seit Jahren von kriminellen Clans unterwandert wird.

Der bekannte Islamkritiker und Filmemacher Imad Karim spricht von eben dieser Unterwanderung wichtiger gesellschaftlicher Stellen schon seit vielen Jahren. Und hat nun zu diesen neuen Enthüllungen Stellung genommen:

„Wenn Leute wie Tarek Hemo, Thaera Hollendonner oder ich, die sich VERDAMMT auskennen, davor warnen, dann meinen wir, was wir sagen und schreiben. Unser eins riskiert FAST alles und erhält von den Medien und sonstigen in diesem Land tonangebenden Meinungsmachern Diffamierung und Ausgrenzung.

Ich kannte die noch „schüchternen“ Anfangsaktivitäten dieser damals hauptsächlich aus dem Libanon und aus dem türkischen Mardin „geflüchteten“ Araber- und Kurdenclans aus meiner Studienzeit in Berlin

Ende der 70er – und schon damals ahnte ich: diese aus einer menschenverachtenden, archaischen Unkultur stammenden bauernschlauen Analphabeten werden es mit dem Rechtsstaat aufnehmen und ihn mit ihrer Geburtenfließbandproduktion zum Aufgeben zwingen.

Er beginnt aufzugeben, nein falsch, er ist mittendrin, der Rechtsstaat hat sich und uns mit ihm aufgegeben. Das ist übrigens kein Berliner Phänomen!

Wir werden diese Welt verlassen, ohne etwas bewirkt zu haben. Doch würden wir aufhören zu warnen, würden wir das Wertvollste verlieren, was ein Mensch besitzt oder besser gesagt worüber er verfügt: den Selbstrespekt und die Verantwortung vor dem eigenen Gewissen. Diesen Triumph lassen wir sie uns nicht wegnehmen!

Außerdem habe ich Kinder und Enkelkinder und die sollen wissen: Ihr EINGEWANDERTER Vater gehörte nicht zu den Vogelsträußen. Das wird ihnen Moral und Kraft geben, im Deutschland von morgen, für Deutschland und für morgen, ihren Morgen zu kämpfen.

Naxchtrag: Deutschland ist WIRKLICH verloren .

Es ist auf dem besten Weg zur totalen Vernahöstlichung.

Und diese künftigen „Polizisten“ sollen unsere Kinder künftig verteidigen?

Die Feinde werden von ihren späteren Opfern gezüchtet!“

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004832569316