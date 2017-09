(David Berger) Viele meiner Leser werden sich noch an die tägliche News-Links (Weltnachrichten) von Kopp-Info erinnern. Leider hat der Verlag aus verschiedenen Gründen diesen Dienst eingestellt, obwohl er enorm hohe Zugriffsraten verzeichnen konnte.

Die Aufgabe der täglichen News-Links hat nun das absolut empfehlenswerte Rechercheportal Opposition 24 übernommen.

Im Unterschied zu Kopp-Info achtet man bei Opposition 24 aber besonders darauf, dass bei den Linkempfehlungen eine Übersicht über die aktuellen News aus den Alternativmedien an erster Stelle steht. Mehrmals täglich und auch am Wochenende findet eine Aktualisierung statt.

So werden die „Schlagzeilen des Tages“ zunehmend zu einem Einstiegsportal für viele kritische Internet-User, die sich von da aus dann nicht nur zu den wichtigsten Nachrichten des Tages in vollständiger Form und die von den Lücken- und Mainstreammedien ganz verschwiegenen News und Recherchen weiter klicken können.

Nicht nur denen, die die tägliche Link-Übersicht bei Kopp schmerzlich vermissen, sei diese Rubrik empfohlen, sondern allen, die einen stundenaktuellen und nicht durch die Nannymedien vorsortierten Überblick bekommen wollen über das, was die Menschen politisch im Netz bewegt.

Ganz einfach wird das dann, wenn man sich den Link „Schlagzeilen des Tages“ in seinem Browser als Lesezeichen markiert. Dann heißt es täglich nur noch kurz anklicken und innerhalb von Minuten über einen weiteren Klick auswählen, was einen an den Nachrichten des Tages interessiert.

Hier der Link: OPPOSITION 24 – SCHLAGZEILEN DES TAGES

Zu den Hintergründen von Opposition 24 sei ganz kurz vermerkt: