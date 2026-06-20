Neue Langzeit-Analyse: Die AfD wächst auf 50 % – CDU und SPD schrumpfen dramatisch

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden die Umfrageverläufe mehrerer deutscher Parteien zwischen 2021 und 2026 betrachtet. Ziel war nicht die Erstellung einer Wahlprognose, sondern die mathematische und grafische Fortsetzung der erkennbaren Linien- und Kurvenverläufe bis zum Jahr 2036. Gastbeitrag von David Cohnen.

Dabei wurde bewusst versucht, die charakteristische Form jeder einzelnen Kurve zu erhalten. Einige Parteien zeigen einen nahezu linearen Verlauf, andere eine erkennbare Krümmung oder sogar einen strukturellen Bruch. Die Fortsetzungen beruhen daher nicht auf politischen Annahmen, sondern auf der Interpretation der jeweils sichtbaren Trendform.

Die vorliegenden Umfrageergebnisse sind in Form von Diagrammen für den Zeitraum vom 26.09.2021 bis zum 06.06.2026 aufbereitet.

AfD

Die AfD zeigt über den gesamten Beobachtungszeitraum hinweg einen bemerkenswert konstanten Aufwärtstrend. Trotz kurzfristiger Schwankungen verläuft die Trendlinie nahezu geradlinig nach oben.

Die Kurve wurde deshalb bis 2036 in derselben Richtung fortgesetzt. Ausgehend von etwa 29 % im Jahr 2026 ergibt sich bis 2036 ein Wert deutlich oberhalb von 40 %, in unserem Modell etwa 50 %.

CDU/CSU

Die CDU erreicht zunächst hohe Werte im Bereich von über 30 %, bevor sich ab 2024 ein deutlicher Abwärtstrend entwickelt.

Für die Fortsetzung wurde kein abrupter Richtungswechsel angenommen. Stattdessen wurde die vorhandene Fallrichtung über den Punkt von 21 % im Jahr 2026 hinaus fortgeführt und anschließend in eine langsam abflachende Kurve überführt.

Dadurch ergibt sich bis 2036 ein Wert von ungefähr 14 %.

SPD

Die SPD zeigt seit 2021 einen fast durchgehenden Rückgang. Die Verluste werden jedoch mit der Zeit geringer.

Die Fortsetzung erfolgte daher als klassische Abwärtskurve mit zunehmender Abflachung. Die Partei verliert weiterhin Zustimmung, allerdings deutlich langsamer als in den ersten Jahren des Beobachtungszeitraums.

Das Modell endet 2036 bei etwa 7 bis 9 %.

Bündnis 90/Die Grünen

Die Grünen zeigen zunächst einen starken Anstieg, anschließend einen längeren Rückgang und zuletzt eine erkennbare Stabilisierung mit leichter Erholung.

Aus diesem Grund wurde die Kurve ab 2026 als flach ansteigende Entwicklung interpretiert. Die Werte steigen langsam wieder an, ohne das frühere Hoch zu erreichen.

Das Modell führt zu einem Wert von etwa 17 % im Jahr 2036.

FDP

Die FDP verlor seit 2021 einen großen Teil ihrer Zustimmung. Gleichzeitig deutet die Kurve seit 2024 auf eine Stabilisierung im Bereich von 3 bis 4 % hin.

Daher wurde keine Fortsetzung des starken Absturzes angenommen, sondern eine langsame Annäherung an ein niedriges, relativ stabiles Niveau.

Für 2036 ergibt sich ein Wert von rund 2 %.

Die Linke

Die Linke weist als einzige Partei einen klaren Strukturbruch auf. Nach mehreren Jahren niedriger Werte erfolgt ein sprunghafter Anstieg auf etwa 10 %.

Dieser Sprung wurde als neues Niveau interpretiert. Anschließend wurde eine leicht steigende Kurve angenommen.

Bis 2036 ergibt sich daraus ein Wert zwischen 12 und 13 %.

BSW

Für das BSW lagen nur wenige historische Daten vor. Ausgangspunkt war ein Wert von etwa 7 %, der bis 2026 auf etwa 3,5 % zurückging.

Da die Werte zuletzt relativ stabil erschienen, wurde die Kurve nach 2026 weitgehend horizontal fortgesetzt. Das Modell endet 2036 bei etwa 3 %.

Gesamtergebnis

Das gemeinsame Kurvenmodell zeigt eine starke Divergenz der langfristigen Entwicklungen:

Die AfD entwickelt den stärksten Aufwärtstrend.

CDU und SPD verlieren kontinuierlich an Zustimmung.

Die Grünen stabilisieren sich und wachsen leicht.

Die FDP verbleibt auf niedrigem Niveau.

Die Linke etabliert sich nach ihrem Niveauwechsel oberhalb der SPD.

Das BSW stabilisiert sich im Bereich um 3 %.

Die Untersuchung stellt keine Prognose dar. Sie ist vielmehr eine grafische und mathematische Fortsetzung der beobachtbaren Kurvenformen unter der Annahme, dass deren jeweilige Grundrichtung erhalten bleibt.

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