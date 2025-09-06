Samstag, 6. September 2025
Migrationsopfer: Merz ohne ein Wort des Mitgefühls

In die kurze Amtszeit von Friedrich Merz fallen ein islamistischer Terroranschlag in Bielefeld (Täter Syrer) und eine ermordete 16-Jährige in Friedland (Täter Iraker). In Dresden wurde einem US-Bürger das Gesicht aufgeschlitzt (Täter Syrer), weil er ein Mädchen vor einem sexuellen Übergriff schützen wollte.

Zu all diesen Taten hat Friedrich Merz kein Wort gesagt. Kein Wort des Kümmerns, kein Wort des Mitgefühl, kein Wort des Beileids. Stattdessen sagt Merz heute wörtlich: „Das mit der Migration ist uns wirklich richtig gut gelungen in den ersten vier Monaten.“

… so Julian Reichelt in unserem Tweet des Tages:

— Julian Reichelt (@jreichelt) September 5, 2025

Kann man das alleine mit der Charakteristik von Merz erklären, die Alice Weidel so treffend formuliert hat: „Ich halte ihn für blasiert, ungeeignet und nicht für sonderlich intelligent“?

