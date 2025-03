Goldene Handschellen: Unser Land wird nie wieder schuldenfrei sein

Gestern im Bundestag: Der größte Raubzug der Nachkriegsgeschichte wurde beschlossen – allerdings nicht von Kriminellen im Hinterzimmer, sondern von Volksvertretern in Anzügen und Kostümen. Unser so gar nicht satirisches Fundstück der Woche von dem X-Account „Henker-Satire“:

CDU, SPD und die Grünen haben mit einem Federstrich nicht nur das Grundgesetz gebeugt, sondern die Republik auf Jahrzehnte hinaus an den Rand der fiskalischen Unmündigkeit geführt. Die Billionen-Schulden sind nicht einfach Zahlen.

Sie sind der schleichende Zerfall der Handlungsfähigkeit eines ganzen Landes. Denn mit jedem Euro, der nun „Sondervermögen“ heißt, verengt sich der Spielraum zukünftiger Generationen.

Öffentliche Haushalte werden zu leeren Hüllen degradiert, in denen die Zinsen den Ton angeben und keine Regierung mehr regieren wird – nur noch verwalten und kapitulieren.

Die Tragweite? Investitionsnotstand: Schulen, Brücken, Krankenhäuser? Wartelisten und Absperrbänder sind die Zukunft, denn wenn die Zinsen steigen – und sie werden steigen – fressen sie die Etats kahl wie Heuschrecken den letzten Weizen. Souveränität verkauft: Wer die Schulden diktiert, diktiert die Politik.

Deutschland steht künftig mit heruntergelassenen Hosen vor den Kapitalmärkten, wo Finanzhaie längst Kreise ziehen.

Gesellschaftliche Spaltung: Während Milliarden in „Projekte“ und Rüstung fließen, wächst die Ungleichheit im Inland. Der Normalbürger wird zwischen Steuererhöhungen, Kaufkraftverlust und Sozialabbau zerrieben.

Die Generation Geisel: Junge Menschen werden eines Morgens aufwachen und feststellen, dass ihre Zukunft auf Hypotheken gebaut wurde, die sie nie unterschrieben haben. Das Eigenheim? Utopie. Die Altersvorsorge? Ein schlechter Witz. Demokratie unter Druck: In einem Staat, der permanent auf Kante wirtschaftet, wird die „Alternativlosigkeit“ zum politischen Dauerzustand.

Diskussionen über Prioritäten werden von Ratingagenturen entschieden, nicht mehr von Parlamenten. Union, SPD und Grüne haben heute mehr als nur einen Kreditvertrag abgeschlossen – sie haben die Selbstbestimmung des Landes verscherbelt. Die „Zeche zahlen die Anderen“ wird zur Staatsdoktrin erhoben. Was als „Investition in die Zukunft“ verkauft wird, ist in Wahrheit ein Vorgriff auf das Leben von Millionen, die noch gar nicht geboren sind.

Der Henker steht bereits an der Tür der Republik und schärft die Sense. Und während die Bürger noch mit „Transformation“, „Sonderhaushalt“ und „Infrastruktur-Offensive“ eingelullt werden, weiß der Markt längst: Dieses Land wird nie wieder schuldenfrei sein. Gute Nacht Deutschland. Die Handschellen sind golden – aber sie sind Handschellen.

Hier geht es zu dem Fundort: HENKER-SATIRE.

***

Jetzt ist klar: Mit Merz wird alles noch viel schlimmer – mehr grüner Sektenwahn, mehr Gesinnungsdiktatur, mehr Kriegstreiberei, weniger Demokratie. Umso notwendiger ist ein Blog wie PP!

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP