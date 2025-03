… fragt Deutschlands Experte für provozierende Thesen und Fragen, die sich keiner zu fragen wagt, Dr. Markus Krall. Und einer der wichtigsten deutschen Forscher zu dem Thema gibt ihm eine erleuchtende Antwort.

Markus Krall auf X: „Was wirklich auffällt, ist das polternde, laute und apodiktische Auftreten der Kriegsbefürworter. Mittlerweile sehe ich das sogar in meinem Bekanntenkreis von einzelnen Leuten, die ich seit Jahrzehnten kenne und die früher selbst dann nicht so lautstark und empathielos in jedweder Debatte aufgetreten sind, wenn es um Dinge von absolut entscheidender Bedeutung für sie selbst gegangen ist.

„Heute dank Selenskyj wieder 1000 tote Russen“

Sätze wie „Russland muss bluten“, „Russland muss zur Strafe zerteilt werden“, „Wir müssen Russland so bestrafen, dass es nie wieder aufsteht, notfalls mit Atomwaffen“ bekommt man da zu hören und zu lesen. Da wird zum Teil offene Freude darüber ausgedrückt, wenn russische Soldaten zu Tode kommen („heute dank Selenskyj wieder 1000 tote Russen“), was eine Form der Entmenschlichung darstellt, die ich nur noch schockierend finden kann.

Die Sprache erinnert tatsächlich frappierend an die Kriegspropaganda der Nationalsozialisten. Die Aussagen sind oft wortgleich und so jeder Reflexion enthoben, dass dies mit dem früheren Charakter dieser Personen und der Art wie sie argumentierten überhaupt nicht in Einklang gebracht werden kann. Was alle diese Polterer gemeinsam haben: Sie sind nach meinem Kenntnisstand alle vielfach gegen Covid geimpft.

Ich frage mich, ob mit dem Eindringen der Spike-Proteine über die Blut-Hirn-Schranke mehr passiert als nur eine Beeinträchtigung der logischen und kritischen kognitiven Fähigkeiten und ob es denkbar ist, dass diese Beeinträchtigung des Hippocampus oder ein weiterer noch unerkannter Mechanismus die Leute regelrecht programmierbar macht. Wenn ja, wie kann das möglich sein?“

Und weiter an den renommierten Molekulargenetiker, Immunologen, Bestsellerautor und Uni-Dozent Michael Nehls, MD, PhD gerichtet: „Sind dazu rationale Aussagen möglich, die über diese anekdotische Evidenz hinausgehen?“

Wir dokumentieren hier seine Antwort:

Wenn Sie mich fragen: Das ist kein Zufall.

„Diese Frage trifft genau den Kern meiner Forschung: Der Verlust der Fähigkeit, Frieden zu denken, ist jedenfalls nur eine Facette eines viel größeren Problems.

(Foto: Michael Nehls © https://www.youtube.com/watch?v=hzJq_ULHhr8)

Der Hippocampus, unsere Schaltzentrale für kritisches Denken, Zukunftsplanung und rationales Mitgefühl, ist extrem anfällig für neuroinflammatorische Prozesse. Durch chronischen Stress, soziale Isolation und Mangel an essenziellen Nährstoffen wie Vitamin D und Lithium (hierauf werde ich mich in meinem nächsten Buch konzentrieren) schrumpft er seit Jahren – mit dramatischen Folgen für unsere kognitive und emotionale Stabilität.

Doch die mRNA-Technologie setzt hier noch eins drauf: Spike-Proteine können in Folge der Überwindung der Blut-Hirn-Schranke TLR4-Rezeptoren aktivieren und eine Kaskade entzündlicher Prozesse lostreten (das habe ich insbesondere in meinem letzten Buch, „Das indoktrinierte Gehirn“ ausführlich diskutiert).

Der Effekt: – Hemmung der Neurogenese → Weniger neue Nervenzellen, weniger kognitive Flexibilität. – Schwächung des rationalen Mitgefühls → Empathie wird eindimensional („Empathie-Falle“), langfristige Konsequenzen werden ausgeblendet. – Gesteigerte Impulsivität & Angstreaktionen → Reflexhaftes statt überlegtes Handeln, verstärkte Spaltungsbereitschaft.

Das Resultat ist eine Gesellschaft, in der Feindbilder leicht gesetzt werden können, der Friedenswille erodiert und kritische Reflexion durch einfache Narrative ersetzt wird. Wenn Sie mich fragen: Das ist kein Zufall. (mn)“

Quelle: X.

