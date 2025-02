Dringender Aufruf von Peter Hahne: Keine Splitterparteien wählen!

Wie die Wahlen in den Vereinigten Staaten gezeigt haben, kann das Stimmungsbild der Bevölkerung nicht immer akkurat von Meinungsforschungsinstituten erfasst werden. Doch einen Tag vor der Bundestagswahl ist eines gewiss: Es kommt auf jede Stimme an. Peter Hahne appelliert an alle Wahlberechtigten, möglichst keine Kleinparteien zu wählen.

Die konservative Wochenzeitung JUNGE FREIHEIT hat einen Video-Appell des evangelischen Theologen und Bestsellerautors Dr. Peter Hahne auf dem Portal Instagram veröffentlicht.

Darin ruft das bekannte ZDF-Urgestein alle Wahlberechtigten dazu auf, erstens unbedingt zur Bundestagswahl am kommenden Sonntag zu gehen und zweitens auf dem Stimmzettel keine Kleinparteien anzukreuzen, bei denen es unmöglich, unwahrscheinlich oder fraglich ist, ob sie die Fünf-Prozent-Hürde knacken werden.

Es komme für eine politische Wende auf jede Stimme an, weshalb man sie nicht für Splitterparteien verschenken solle. Das sei völlig sinnlos, die Wahlstimme lande gleichsam „auf dem Müll“.

Wen es zu einer dieser kleinen Parteien hinziehe, der könne „seinen Liebling“ ja später wählen, doch die jetzige Bundestagswahl sei dafür zu wichtig.

Quelle: Christliches Forum.

