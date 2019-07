(David Berger) Mein Foto der Woche wurde am vergangenen Samstag Abend aufgenommen. Und zwar bei einem großartigen Empfang in der Residenz des US-Botschafters in Deutschland, Richard Grenell anlässlich des Berlin-Pride.

Dabei hatte ich die Gelegenheit das zweite Exemplar meines neu erschienenen Buches „Thomas von Aquin – Leuchtturm des Abendlandes“ zu überreichen. Das allererste Exemplar ist auf dem Weg nach Rom zu Papst Benedikt XVI., dem das Buch““reuigen Herzens“ gewidmet ist.

Das Buch ist hier erhältlich: Thomas von Aquin – Leuchtturm des Abendlandes

Hier gibt es noch einige weitere Impressionen von dem Abend

