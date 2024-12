AfD-Bundestagskandidat Yannick Noe mit provokantem Wahlspot

Der AfD-Direktkandidat für den Bundestagswahlkreis Leverkusen-Köln IV, der 28-jährige Historiker Yannick Noe, hat seine Kampagne mit einem provokantem Wahlspot zu den Zuständen in Deutschland eröffnet:

Deutschland steht am Abgrund und braucht dringend eine politische Richtungskorrektur, gerade in Fragen der Massenzuwanderung, der Wirtschafts- und Kulturpolitik. Seit fast 11 Jahren engagiere ich mich in der AfD für die Anliegen unserer Leute. Es wäre mir eine große Ehre, die AfD zukünftig im Deutschen Bundestag für Euch vertreten zu dürfen.

Deshalb werde ich auch Anfang Januar für einen aussichtsreichen Platz auf der AfD-Landesliste in Nordrhein-Westfalen kandidieren. Dabei werde ich weder jetzt im Wahlkampf, noch später im Bundestag ein Blatt vor den Mund nehmen. Denn wir holen uns nicht nur unser Land, sondern auch echte Meinungsfreiheit wieder zurück!“