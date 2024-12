Wachrüttler: Heiko Schrang deckt die Jahrtausendlügen auf

(David Berger) Nachdem der geniale Buchautor Heiko Schrang mit dem Bestseller „Die Jahrhundert-Lüge“ bereits 2012 für Aufsehen gesorgt und zahllosen Menschen die Augen geöffnet hat, legt er nun mit dem Buch „Jahrtausendlüge“ erneut ein bestsellerverdächtiges Opus permagnum vor.

Auf fast 400 Seiten spricht Heiko Schrang die Themen an, ohne deren Kenntnis die gegenwärtige Katastrophe in unserer Wahrnehmung nur ein unverständliches Irrenhaus bleiben muss.

Verschwörungstheorien?

Wer tatsächlich die Geschicke der Welt bestimmt, wollte Schrang in seiner „Jahrhundertlüge“ darlegen. Ich muss gestehen, dass auch ich damals zu jenen gehörte, die viele der Thesen des Buches vorschnell als „Verschwörungstheorien“ abtaten. Doch die darauf folgenden 12 Jahre, besonders die der Corona-Hysterie, der Zensur-Diktatur und der Rückverwandlung Deutschlands in eine kriegsgeile Nation, haben mich eines Besseren belehrt: So gut wie alles, was Schrang vor gut 10 Jahren aufgezeigt hat, ist eingetroffen bzw. hat sich bestätigt.

Von der nicht nur in Deutschland um sich greifenden Zensureritis, die Rolle der Fiatgelddrucker bzw. Banken, die kriminellen Aktivitäten im Zusammenhang mit von der Leyens EU, den zahllosen Kriegsfakenews der USA über die Abhängigkeit der Medien und die tödlichen Corona-Lügen bis hin zu den Freimaurern entsteht hier ein in sich schlüssiges, mit Hilfe zahlloser Quellen belegtes Gesamtbild.

„Neue Weltordnung“ – oder das Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Dieses macht begreiflich, dass die Würde der menschlichen Person noch nie so bedroht war wie heute – und zwar durch jene, die fest entschlossen sind, eine „neue Weltordnung“ zu schaffen, während sie gleichzeitig die Enthüllung ihrer Pläne als „Verschwörungsideologie“ abtun, obgleich sie daraus selbst gar keinen Hehl mehr machen. Allein die Aufzählung der Kollateralschäden, die die NWO mit sich bringt, lässt einen erschaudern. Vieles, was die Trump-Administration im kommenden Jahr zum „tiefen Staat“ aufarbeiten, öffentlich bloßstellen und juristisch klären wird, ist hier schon angesprochen und gut verständlich rational erklärt.

Wie man zu den pantheistisch anmutenden Schlusskapiteln auch stehen mag, das Buch kann als unverzichtbares Instrument auch für jene gelten, die glauben, schon alles zum dem Themenbereich zu wissen und erkannt zu haben. In seiner Fülle, konzis-kompakten Darstellung, zahllosen Belegen wird es auch zum wichtigen Argumentationsleitfaden, mit dem es gelingt, anderen die Augen zu öffnen. Und so dem sich abzeichnenden Unheil zu wehren:

Dies ist von elementarer Bedeutung „in einer Welt, in der die Lüge in die Geschichtsbücher, Suchmaschinen und Enzyklopädien als Wahrheit eingegangen ist. Diese besorgniserregende Tendenz hat Heiko Schrang noch einmal dazu bewogen, tief in den „politischen Maschinenraum“ zurückzukehren, um das ultimative Nachschlagewerk zu schreiben, das der Nachwelt als bewusstseinserweiternder und zensurfreier Leuchtturm erhalten bleiben soll“. (so der Covertext).

Vorwort von Lisa Fitz

Dass eine der besten Kabarettistinnen unserer Tage, Lisa Fitz ein lobendes Vorwort zu dem Buch geschrieben hat, wird vielleicht auch jene überzeugen, die noch immer mehr Spökenkiekerei als konzise, ernsthafte Aufarbeitung und Jahre lange, mühsame Recherche hinter dem dennoch bis zur letzten Zeile unterhaltsam zu lesenden Buch vermuten:

***