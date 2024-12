MWGFD-Forscher beweisen: Gefährliche DNA-Sequenzen in mRNA-Impfstoff

Die RNA-basierten COVID-19 Injektionen von BioNTech enthalten große Mengen an Rest-DNA, einschließlich der SV40 Promotor/Enhancer-Sequenz.

In einer soeben in der Zeitschrift “Science, Public Health Policy and the Law“ veröffentlichten, begutachteten („Peer-Review“) Studie konnte ein Team von Wissenschaftlern der MWGFD nachweisen, dass:

Die nun veröffentlichten Ergebnisse untermauern Daten von Kevin McKernan, der Anfang 2023 erstmals darüber berichtete, dass modRNA-basierte genetische Impfungen von Pfizer und Moderna Reste von Plasmid-DNA aus dem Herstellungsprozess enthalten [2, 3]. Seine Ergebnisse wurden anschließend durch mehrere Labore bestätigt und erweitert [4-7] und mit der aktuellen Studie [1] auch in Chargen der Firma BioNTech nachgewiesen.

Detaillierte Sequenzanalysen ergaben [8], dass es sich bei der Rest-DNA nicht nur um Fragmente der DNA-Matrize für das Spikegen handelt, sondern um alle Gene des Plasmids. Besonders brisant ist der Nachweis einer 72 Basenpaar (bp) langen Sequenz aus dem Genom eines Affenvirus, des Simian Virus 40 (SV40).

Brisant deshalb, weil diese Sequenz

In der aktuellen Studie [1] konnten sogar zwei zusammenhängende Kopien dieser Sequenz in den Chargen der Firma BioNTech identifiziert werden, wie sie vorher nur in Plasmiden für die Gentherapie verwendet wurden.

Fazit

Moderna hat zugegeben, dass sein mRNA-COVID-Impfstoff KREBS verursacht, nachdem in Fläschchen der gefährlichen Injektion Milliarden von DNA-Fragmenten gefunden wurden.

Diese Enthüllung erfolgte, nachdem Dr. Robert Malone kürzlich bei einer Anhörung zum Thema „Durch COVID-19-Impfstoffe verursachte Schäden“ unter der Leitung der Kongressabgeordneten Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) erschien und enthüllte, dass aus dem Patent von Moderna hervorgeht, dass die (COVID-19-)„Impfstoff“-Fläschchen Milliarden von DNA-Fragmenten und andere Verunreinigungen enthalten, die mit Geburtsfehlern und Krebs in Verbindung gebracht werden.

