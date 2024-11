Militante Pro-EU-Demo in Tiflis: Journalist Dominik Reichert angeschossen

Der bekannte Blogger, Youtuber und „Compact“-Korrespondent Dominik Reichert wurde im Rahmen einer militanten Pro-EU gestern in Tiflis angeschossen.

Pro-EU-Demo gestern Abend eskalierte als die die Militanten versuchten, das Parlament zu stürmen! Die Polizei setzte daraufhin Hartgummigeschosse ein – eines trifft den Compakt-Korrespondenten Dominik Reichert. Er wurde im Krankenhaus operiert, ist noch dort. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut.

EIL: COMPACT KORRESPONDENT in Tiflis angeschossen! Sondersendung von COMPACT-TV um ca. 13 Uhr! Georgien: Pro-EU-Demo gestern Abend eskalierte, die Militanten versuchten, das Parlament zu stürmen! Polizei setzte Hartgummigeschosse ein – eines trifft unseren Korrespondenten… pic.twitter.com/1z621Av9So — Jürgen Elsässer (@JurgenElsasser) November 29, 2024

Notoperation im Krankenhaus

Der „Anti-Spiegel“ schreibt:

„Dominik Reichert, mein Co-Moderator bei Anti-Spiegel-TV und Korrespondent von COMPACT, hat die versuchte Farbrevolution der letzten Wochen in Georgien beobachtet, weshalb ich in dieser Zeit viele exklusive Informationen aus erster Hand bekommen habe. Nachdem die Polizei sich in den letzten Wochen nicht hat provozieren lassen, hat sie gestern eine Demonstration vor dem Parlament gewaltsam aufgelöst.

Im Zuge der Unruhen hat wurde Dominik am Kopf verletzt, wobei er zunächst nicht wusste, was genau passiert ist. Er hörte einen Knall und dann blutete er stark, woraufhin er mit einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus gebracht wurde.

Im Krankenhaus stellten die Ärzte dann eine Fraktur fest und Dominik musst not-operiert werden. Sowohl die Ärzte als auch ein Polizist, der Dominik verhört hat, sehen als einzige Erklärung für die Verletzungen, dass Dominik wahrscheinlich von einem Gummigeschoss am Kopf getroffen wurde.“

Ich wurde angeschossen. Hier ist mein Statement! 👇🏻 pic.twitter.com/tQfeM72G96 — Dominik Maximilian Reichert (@DomMaxReichert) November 29, 2024

Kanal „Eiserner Vorhang“

Nicht nur zum „Compact“-Magazin habt Reichert eine besondere Beziehung, sondern auch zu diesem Blog: Von dieser Stelle aus, ist es mir eine Herzensangelegenheit dem Kollegen schnelle Genesung zu wünschen. Gerne denke ich an unser Gespräch im vergangenen Juni zurück: