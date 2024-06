Linke Demokratieschützer: Böcke, die zu Gärtnern wurden

(David Berger) Leben wir unter dem linksgrünen Regime überhaupt noch in einer lupenreinen Demokratie? Warum reden Politiker wie Faeser u.a. permanent von ihrem angeblichen Kampf für die Demokratie? Nehmen sie unser Grundgesetz überhaupt noch ernst?

Weiterhin: Inwiefern prägt eine fatale Doppelmoral die deutsche Politik? Ist die Ampel in der Lage, Unterdrückte und Benachteiligte zu schützen? Verstößt Russlands LGBT-Politik wirklich gegen die Menschenrechte? Ist Papst Franziskus auch ein „Nazi“? Kann man die Demokratie mit faschistischen Methoden und totalitärer Mentalität schützen? Welche Rolle spielt die Sippenhaft in linksfaschistischen Regimen?

Wenn Pornodarsteller Werbung für Keuschheit machen

Einige aktuelle Themen, über die ich mit dem bekannten Journalisten Dominik Reichert für seinen Kanal „Eiserner Vorhang“ gesprochen habe. Hier gibt es das gesamte Interview:

Ich muss Akif Pirinçci um Verzeihung bitten

Übrigens: Die großartige, von unserem totalitären Regime verfolgte Person, deren Name mir katastrophaler Weise im Interview nicht einfiel, war Akif Pirinçci. Wie konnte ich seinen Namen – angesichts unserer Begegnung im Adlon bei der Verleihung des Journalistenpreises der Jüdischen Rundschau – vergessen?

Update: Interview über Naturrechtstagung mit Matthias Mattusek

An der Naturrechtstagung hat auch der bekannte Publizist Matthias Mattusek teilgenommen, den ich bei diesem Anlass endlich auch einmal persönlich kennenlernen durfte. In seiner wöchentlichen Sendung, in der es auch um die katholische Oase Berlins, das Institut „Philipp Neri“, von dem wir bereits mehrmals berichteten, geht, berichtet er sehr ausführlich und konzise über die Tagung. Und hat schließlich mit mir ein kurzes Interview geführt:

(Quelle: Kontrafunk)

