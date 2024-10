Äußerungen von Landesbischof Kramer sind Tiefpunkt menschlicher Niedertracht

Die Behauptungen des evangelischen Landesbischofs in Mittelsachsen, Friedrich Kramer, die AfD verberge Totschläger in ihren Büros, stellen einen neuen Tiefpunkt menschlicher Niedertracht dar, der das Gegenteil christlichen Anstands bedeutet. So Nicole Höchst.

Herr Bischof Kramer versucht durch haltlose Unterstellungen und Mutmaßungen die AfD in ein kriminelles Licht zu rücken. Mitarbeiter der Bundestagsabgeordneten und der Fraktion werden von der Polizei vor ihrer Einstellung sicherheitsüberprüft.

Im Stile bisher bekannter Methoden der Kirchen, die AfD als rechtsextrem und menschenfeindlich zu diskreditieren, ohne stichhaltige Argumente vorzubringen, versteigt sich der Bischof nun dazu, die AfD als Hort für Totschläger zu bezeichnen.

Rechtliche Schritte vorbehalten

Dies stellt in der aktuellen Lage einen neuen Tiefpunkt menschlicher Niedertracht dar, der das Gegenteil christlichen Anstands bedeutet.

Derartige Unterstellungen weisen wir mit allem Nachdruck von uns, wobei sich die Bundestagsfraktion der AfD, soweit sie hier von diesen Unterstellungen und Ehrverletzungen betroffen sein soll, auch rechtliche Schritte vorbehält.

Nicole Höchst (Foto l.) ist nicht nur eine außergewöhnlich charmante wie kluge Politikerin und überzeugte Christin, sondern auch kirchenpolitische Sprecherin der AfD-Bundestagsfraktion.