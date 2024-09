PP-Verlosung: „Trump gegen den deep state“

Seit 8 Jahren versuchen Presse und Politik gemeinsam mit Geheimdiensten, Polizei und Justiz zu verhindern, dass Donald J. Trump Präsident der USA sein kann. Die letzten beiden, komplett schief gegangenen Versuche, Trump mit seiner öffentlichen Ermordung zu stoppen, scheinen mit größter Wahrscheinlichkeit ein Werk des „deep state“

Wer mehr dazu wissen will, sollte zu dem neuen Buch von Collin McMahon greifen, das zahlreiche bislang nicht oder kaum bekannte Hntergrundinformationen zu dem gegenwärtigen harten Wahlkampf erstmals veröffentlicht.

„Wer mehr dazu wissen will, wie die später völlig kollabierte Behauptung der „russian collusion“ gegen Donald Trump und etliche Kampagnen ähnlichen Musters zustandekamen, findet bei Collin McMahons Buch „Trump gegen Deep State“ sehr viele Indizien und Daten – also Stoff, der umso interessanter wirkt, da Trump in wenigen Monaten wieder ins Weiße Haus einziehen könnte. Ganz unabhängig, wie der Leser es selbst bewertet – hier findet sich eine im deutschsprachigen Raum bisher exklusive Übersicht zu der Frage: wann geschah was? Viele Details dürften einer größeren Öffentlichkeit in Deutschland kaum oder gar nicht bekannt sein.“ (Publico)

»Das mit über 600 Fußnoten akribisch recherchierte Buch ist viel mehr als eine Insider-Reportage aus dem dreckigen Maschinenraum der Macht, es zeigt exemplarisch auf, wie weit die Feinde der Freiheit und der Demokratie heute bereit sind zu gehen!« Thor Kunkel, Spiegel-Bestsellerautor

»Collin McMahon nennt in seiner hoch brisanten Publikation die Klarnamen jener Personen, Geheimdienstverantwortlichen und Organisationen, die hinter dem Anti-Trump-Putsch stehen. Mehr Mut geht nicht! Eines der wichtigsten Bücher des Jahres 2024.« Michael Grandt, Spiegel-Bestsellerautor.

Verlosung

Der Autor des Buches, der seit vielen Jahren auch Gastbeiträge für PP verfasst, hat für unsere Leser ein signiertes Exemplar zur Verlosung bereitgestellt. Wer bei der Verlsouung mitmachen möchte, sendet bitte bis 30.09.24 eine E-Mail mit seiner vollständigen Adresse sowie den Namen eines weiteren Buches von McMahon an: davidbergerpp@protonmail.com

Collin McMahon: Trump gegen den Deep State, Verlag: Kopp Verlag, gebunden, 334 Seiten, 23,00 €

Das Buch erscheint am 25.Juli und kann schon jetzt hier bestellt werden: KOPP-VERLAG