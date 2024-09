Gloria von Thurn und Taxis: Warum die Kartellparteien Angst vor der AfD haben

(David Berger) Erst vor kurzem hat die Fürstin Gloria von Thurn und Taxis in einem Interview mit Burkhard Müller-Ullrich (Kontrafunk) festgestellt, dass die AfD die einzige Partei ist, deren Parteiprogramm noch am ehesten katholischen Grundsätzen entspricht. Nun erklärt sie, warum auch die Parteien mit einem „C“ (für christlich) in ihrem Namen tragen, Angst vor einer Koalition mit der AfD haben.

Deswegen ist die #AfD so gefährlich – Gloria von Thurn und Taxis nennt die Gründe! pic.twitter.com/7DO3YhPylt — Jürgen Elsässer (@JurgenElsasser) September 17, 2024

Die „Ossis“ sind die echten Demokraten

Das ganze Interview mit der Weltwoche können Sie hier sehen:

**

Wenn Sie meine Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP