Zuckerberg: FBI, Biden und Harris drängten mich zur Zensur

(David Berger) Mark Zuckerberg, der Gründer von Meta, früher bekannt als Facebook und Instagram, gibt zu, dass er es bedauert, mit der Biden-Harris-Regierung zusammengearbeitet zu haben, indem er während der Covid-Ära Informationen online zensiert hat.

In einem Brief an den Vorsitzenden Jim Jordan und den Justizausschuss des Repräsentantenhauses schreibt er, dass er die Zusammenarbeit mit der Biden-Harris-Regierung „bedauert“, die die Meta-Teams „monatelang“ wiederholt unter Druck gesetzt hat, COVID-Beiträge, einschließlich Satire und Humor, zu zensieren:

„Ich glaube, dass der Druck der Regierung falsch war, und ich bedauere, dass wir nicht offener darüber gesprochen haben.“

Wie fatal eine Orientierung in Sachen Covid an der Biden-Harris-Administration war, zeigt sich zum Beispiel an der Tatsache, dass Harris in der Corona-Krise behauptet hat, in nur sechs Monaten 220 Millionen Amerikaner an Covid19 verstorben seien – also etwa 70 Prozent der Bevölkerung.

Was viele nicht wissen: laut Kamala #Harris sind 220 Millionen Amerikaner an #Covid19 verstorben – also etwa 70 Prozent der Bevölkerung. Ohne Teleprompter nur mit Hirn ist sie aufgeschmissen. #Election2024 pic.twitter.com/WlPMZJQo9s

Zuckerberg gab zudem zu, dass das FBI Facebook die Information vorgegeben habe, dass Korruptionsvorwürfe gegen Präsident Bidens Sohn Hunter (54) eine „russische Desinformationsoperation“ seien. Inzwischen sei aber klar, „dass es sich bei der Berichterstattung nicht um russische Desinformation handelte, und im Nachhinein betrachtet hätten wir die Geschichte nicht herabstufen sollen.“

Nun hätte man die Richtlinien und Prozesse von „Meta“ geändert, um sicherzustellen, dass so etwas nicht mehr vorkommt.

