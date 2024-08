Staranwalt zu Richarda Lang: „An Ihren Händen klebt Blut!“

(David Berger) Der renommierte Kölner Medienanwalt Ralf Höcker hat zu dem Betroffenheitsstatement von Richarda Lang angesichts des Blutbads von Solingen angemerkt, was zu ganz vielen Stellungnahmen von Politikern der Altparteien zu sagen wäre: „An Ihren Händen klebt Blut. Denn Ihre Partei verhindert, dass das Problem gelöst wird. Sie heucheln nur.“

„Der islamistische Terror ist eine der größten Gefahren für die Sicherheit in unserem Land. Er tötet und richtet sich gegen die Freiheit als solche. Deshalb kann hier nur null Toleranz gelten. Unsere Demokratie und Sicherheitsbehörden müssen stärker sein als ihre Feinde.“ – so die Grünen-Chefin Richarda Lang, die kurz nach dem Blutbad von Solingen auf dem dem CSD in Jena lachend gesehen wurde.

….man fasst es nicht…unglaublich 🤯 👉Lang posiert lächelnd bei CSD in Jena – mehrere Stunden nach Solingen-Messerangriff ‼️👉Während ganz Deutschland um die Toten und Verletzten bei der Messerattacke in #Solingen trauerte, feierte die Grünen-Chefin Ricarda #Lang unbekümmert…

Der über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannte Kölner Medienanwalt Ralf Höcker hat Richarda Lang auf ihr X-Statement zu Solingen geantwortet:

„An Ihren Händen klebt Blut. Denn Ihre Partei verhindert, dass das Problem gelöst wird. Sie heucheln nur.“

… und dafür zahlreichen Zuspruch und mehr Likes als Langs Statement selbst bekommen. Die Reaktion von Frau Lang: