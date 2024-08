Messerangriff in Solingen: Mehrere Tote beim „Festival der Vielfalt“

(Unser Mitteleuropa) Schreckliches Gemetzel beim Stadtfest in der „Klingenstadt“ Solingen (NRW): Ein Angreifer soll mehrere Menschen getötet und weitere schwer verletzt haben. Die Tatwaffe sei ein Messer gewesen. Das Stadtfest am Freitagabend fand ausgerechnet unter dem Motto „Festival der Vielfalt“ statt. Die Polizei hat eine “Amoklage” ausgerufen, nach dem Täter wird gefahndet.

Die Morde sollen gegen 21.45 Uhr begonnen haben. Der Täter sehe „arabisch“ aus und sei auf der Flucht. Der Killer soll mit dem Messer gezielt auf den Hals seiner Opfer eingestochen haben. Deshalb ordnen die Ermittler die Tat als Terroranschlag und nicht mehr als Amoklauf ein.

Mindestens 3 Tote

Die Polizei stehe inklusive Hubschraubern im Großeinsatz. Anwohner wurden gebeten, in ihren Häusern zu bleiben. Das Veranstaltungsgelände wurde abgesperrt. Die Menschen werden gebeten, die Innenstadt zu verlassen. Der Rettungsdienst soll um das Leben von neun Menschen kämpfen, wie das „Solinger Tageblatt“ berichtet. Laut „Bild“-Informationen gibt es mindestens drei Tote und drei Schwerverletzte. Außerdem wurde bestätigt, dass es noch keine Festnahme gebe.

Update 24.08.24, 11 h: Jugendlicher festgenommen

Nach Bild-Informationen soll es in den „frühen Stunden des Samstagmorgens eine Festnahme durch das SEK gegeben haben. Eine Zeugin soll den mutmaßlichen Täter bei dem Messerangriff erkannt haben, weil sie den jungen Mann bereits als Tatverdächtigen von einer anderen Straftat kannte. Sie rief die Polizei.

Das SEK soll ihn in der Wohnung seiner Eltern überwältigt haben. Der Jugendliche werde nach BILD-Informationen aktuell bei der Polizei vernommen. Ob es sich tatsächlich um den Messerstecher handelt, ist noch unklar.“

Beamte stehen aktuell mit Waffen am Einsatzort und sichern diesen. Laut „Bild“-Bericht sind schwer bewaffnete SEK-Einheiten aus ganz Nordrhein-Westfalen mit Spezialfahrzeugen im Einsatz. Es gibt Absperrungen in der ganzen Stadt. Sichtschutzwände sind aufgebaut. Tatort ist der Fronhof – ein Marktplatz in der Innenstadt von Solingen. Dort steht eine Bühne für Livemusik.

Nach dem Terror von #Solingen sind die Leichen mehrerer Opfer mit weißen Tüchern bedeckt. Zahlreiche Rettungskräfte sind im Einsatz. Polizei und SEK suchen nach dem flüchtigen Messer-Mann, der laut Zeugen arabisch aussehen soll. Alles Infos bei #NIUS: https://t.co/7igQ5gLTcU pic.twitter.com/xJwTs7aqgi — NIUS (@niusde_) August 23, 2024

SPD-Bürgermeister feierte die „Klingenstadt“

„Wir wollen unser Solingen feiern. Unsere Klingenstadt, die Menschen aus mehr als 140 Nationen zur Heimat geworden ist. Menschen, die hier friedlich und freundschaftlich zusammenleben.“

So der Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) von Solingen im Dezember 2023.

Laut einer Pressemeldung vom 6. Juni soll der Genosse in die Machenschaften einer Schleuserbande verwickelt sein. Die Ermittlungen sind Teil eines Aufenthaltsgenehmigungs-Skandals, in den zahlreiche Politiker NRWs verwickelt sein sollen. Nach Medienberichten soll es einen Zusammenhang mit Parteispenden an die SPD aus den Jahren 2019 und 2020 geben. 20.000 Euro wurden an die SPD überwiesen.

Das, was gestern in #Solingen passierte, wurde von der Union Merkels vorbereitet und die Ampelkoalition tut alles, dass das zum Alltag wird und wir nicht mehr kritisch darüber reden dürfen. Wenn Ihr das aufhalten wollt, müsst ihr wählen gehen. Wisst Ihr auch wen? — David Berger (@DrDavidBerger) August 24, 2024

