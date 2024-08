Größte Gefahr für unser Land ist linker und grüner Hass auf die Freiheit

(David Berger) Die größte Gefahr für unser Land ist – ähnlich wie in England – nicht der Islamismus, sondern der links-grüne Angriff auf die Meinungsfreiheit, der links-grün autoritäre Hass auf die Freiheit.

Als ich vor etwas mehr als acht Jahren diesen Blog ins Leben rief, geschah das aus der Wut heraus. Aus der Wut, weil mein Profil auf Facebook wegen eines vor der importierten Gewalt gegen Frauen warnenden Posts gesperrt worden war. Die ersten Artikel thematisierten dementsprechend fast alle erste Einschränkungen der Meinungs- und Pressfreiheit. Und damit die Gefährdung unserer Demokratie und unseres Grundgesetzes:

Ohne Meinungsfreiheit keine Demokratie

„Die Meinungsfreiheit ist der Sauerstoff, den die Demokratie zum Atmen braucht“ war einer der ersten Sätze, die hier veröffentlicht wurden.

Freilich hielt sich das Interesse der Leser an Artikeln, die vor einem zunehmend eingeengten Meinungskorridor und dem zunächst noch eher subtilen Kampf v.a. der Linken gegen die Meinungsfreiheit handelten, leider in Grenzen. Rekordverdächtige Besucherzahlen dagegen für jene Beiträge, die anhand verschiedenster Artikel über die Gefahren der offenen Grenzen und der Islamisierung handelten. Als dann die ersten Angriffe gegen PP kamen, damals über zahllose Anzeigen und Unterlassungsklagen, zeigten sich die Leser aber großzügig und unterstützten mich in den teilweise kostspieligen Prozessen (mit der Kahane-Stiftung, selbst ernannten „Seenotrettern“ oder dem „Spiegel“) auch finanziell.

Mehr als die Hälfte der Deutschen: Meinungsfreiheit existiert de facto nicht mehr

Inzwischen wird der bereits im System Merkel zunehmende Kampf gegen Presse- und Meinungsfreiheit so offen und brutal geführt, dass inzwischen der Mehrheit der Deutschen klar ist, dass sie de facto nicht mehr existieren. Anders ist es kaum erklärbar, dass inzwischen weniger als 40 Prozent der Deutschen glauben, dass sie Meinung noch frei äußern dürfen. Dass es vor allem Grüne und SPD-Wähler sind, die zu dem weniger als 40 Prozent gehören, spricht im Übrigen für sich.

Inzwischen haben das auch bekannte Journalisten wie etwa Julian Reichelt erkannt, von dem unser Fundstück der Woche stammt. Auf X (Twitter) schreibt er:

„Bis vor kurzem hätte ich noch gesagt, die größte Gefahr für unser Land ist der Islamismus. Doch inzwischen muss ich sagen:

Die größte Gefahr für unser Land ist der links-grüne Angriff auf die Meinungsfreiheit, der links-grün autoritäre Hass auf das Wort Freiheit insgesamt, die gruselig autoritären Predigten, Belehrungen und Bedrohungen auf Social Media, was angeblich alles nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt sein soll, wo überall sie angeblich endet (z.B. bei Fakten, die nicht in die linke Ideologie passen).

Menschen wie Nancy Faeser und Lisa Pau als extreme Gefahr für die Demokratie

Die größte Gefahr für unser Land ist diese grenzenlose, entfesselte links-grüne Wut auf Menschen, die sich nicht verbieten lassen wollen, das auszusprechen, was sie mit ihren eigenen Augen sehen, die Verfolgungsphantasien gegen alles Unerwünschte, die „Meldestellen“, wo neuerdings Staatsanwälte Äußerungen nachspüren und hinterher schnüffeln (demnächst voll digitalisiert und automatisiert), die sie dann in ihrem Hauptamt erbarmungslos verfolgen, um die herrschende Klasse vor Kritik zu schützen.

Die größte Gefahr sind die grünen Politiker, die Menschen nun regelmäßig für Witze vor Gericht stellen lassen, die Ministerien, die Journalisten per Gericht Meinungsäußerungen und unbequeme Gedanken verbieten lassen wollen, Menschen wie Nancy Faeser und Lisa Paus mit ihren monströsen Wortschöpfungen wie „Delegitimierung“ und „Verfolgung unterhalb der Strafbarkeitsschwelle“.

Der links-grüne Alltagsterror (ja, als Terror empfinden wehrlose Menschen das) gegen die Meinungsfreiheit ist zur größten Gefahr in der demokratischen Geschichte unseres Landes geworden. Der Islamismus kann Menschen auslöschen, aber er kann uns als Gesellschaft nicht brechen. Der links-grüne Abnutzungskrieg gegen die Meinungsfreiheit soll auslöschen, was uns als freie Menschen ausmacht, unsere freien Worte.

Jetzt sind wohlhabende und bekannte Demokraten gefragt

Freie Menschen, die über Geld oder Reichweite oder schlicht ausreichend Mut verfügen, sollten es sich zur Pflicht machen, sich zu wehren, sich zu widersetzen und politisch alles dafür tun, diesen Menschen Macht und vor allem, vor allem, vor allem Steuermittel zu entziehen, die sie gegen unser heiligstes und nobelstes Recht einsetzen, das uns erst zu Menschen macht: Artikel 5, unsere Meinungsfreiheit.“

***

In diesem Sinne braucht PP Ihre Unterstützung, auch die finanzielle:

PAYPAL (Stichwort Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP