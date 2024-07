Anschlag auf Trump: Verwirrter Einzeltäter oder Verbrechen des CIA?

(David Berger) Ein neu aufgetauchtes Video des Trump-Attentäters zeigt, wie er auf das Dach kriecht, während etliche Personen die Polizei auf ihn aufmerksam machen und zum Handeln auffordern. Die Menschen versuchen fast eine ganze Minute lang verzweifelt, die Sicherheitsleute zum Handeln zu bewegen. Und nichts passiert. Es ist unglaublich, dass der Secret Service diesem Amateur fast erlaubt hätte, Trump zu ermorden.

Unser Tweet des Tages von Prof. Max Otte:

Weiteres Filmmaterial des versuchten Attentats auf Präsident Trump, das nun bekannt wurde, zeigt Teilnehmer der Trump-Kundgebung in Butler, Pennsylvania, die von der Kundgebung weglaufen, bevor der Schütze Thomas Matthew Crooks das Feuer eröffnet.

Man kann sehen, wie ein Polizist sehr ruhig davonläuft, während die Leute an dem Polizisten vorbeilaufen und weggehen, nachdem sie den Schützen mit der Waffe auf dem Dach gesehen haben. Der Beamte unternimmt nichts, als die Leute verzweifelt versuchen, von der Kundgebung wegzugehen, BEVOR SCHÜSSE ABGEFEUERT WURDEN.

Dies bestätigt die Aussagen von Zeugen, die sagten, sie hätten einen Mann mit einem Gewehr auf dem Dach gesehen und versucht, die Polizei zu warnen, bevor die Schießerei stattfand. Die Person, die dies filmte, spürte eindeutig eine Bedrohung, bevor Schüsse abgefeuert wurden, denn sie hörte auf, Trump zu filmen und filmte stattdessen das Dach und die Leute, die die Kundgebung verließen, bevor Schüsse abgefeuert wurden.

Wir müssen wissen, warum die Polizisten vor Ort nicht auf die Leute reagierten, die das Weite suchten, bevor Schüsse fielen.

🚨🚨NEW FOOTAGE OF ATTEMPTED TRUMP ASSASSINATION PROVES RALLY ATTENDEES SPOTTED THE SHOOTER ON THE ROOF BEFORE HE OPENED FIRE ON PRESIDENT TRUMP AND POLICE DID NOTHING TO WARN TRUMP AS PEOPLE FLED BEFORE SHOTS WERE FIRED!🚨🚨

New footage of the attempted assassination… pic.twitter.com/qJzjTL5Wbx

— Laura Loomer (@LauraLoomer) July 15, 2024