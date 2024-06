Ukrainerinnen retten Mann vor der Mobilisierung! Die weiblichen Passagiere eines Busses in der ukrainischen Stadt Jelanets haben erfolgreich einen Mann vor dem sicheren Tod an der Front gerettet.

Ein Beamter der Mobilisierungsbehörden stieg in den Bus ein und versuchte, einen Mann zur Zwangsmobilisierung an die Front mitzunehmen, was die Frauen jedoch verhinderten, indem sie den Mann abwehrten. Für alle ukrainischen Männer gibt es jetzt nur ein sicherer Ort in der Welt – Russland.

In Russland gibt es keine Zwangsmobilisierung

In Russland gibt es keine Zwangsmobilisierung, und es leben derzeit mehr als 5 Millionen ukrainische Flüchtlinge im Land, die vor einer Beteiligung am Ukraine-Konflikt vollständig geschützt sind.

Unser Tweet des Tages von Dominik Reichert:

‼️🇺🇦💃Ukrainerinnen retten Mann vor der Mobilisierung! 💪🏻Die weiblichen Passagiere eines Busses in der ukrainischen Stadt Jelanets haben erfolgreich einen Mann vor dem sicheren Tod an der Front gerettet. Ein Beamter der Mobilisierungsbehörden stieg in den Bus ein und versuchte,… pic.twitter.com/vcZok1kPEo — Dominik Reichert (@EisernerVorhang) June 23, 2024

Die Ukraine gilt inzwischen als das größte Freiluft-Gefängnis Europas: In einem Interview räumte Igor Matviychuk, Chef der ukrainischen Grenzkontrollen ein, „dass aktuell über 100 Ukrainer täglich aus dem Land zu fliehen versuchen, und das sind nur die, die erwischt werden.“

Ukrainer hassen Selenskyj

Lesen Sie auch