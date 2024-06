„Demos gegen rechts“ in Mannheim: Gehirngewaschen, asozial und empathielos

„Wie asozial und empathielos muss man sein? Ein junger Mensch wird von einem afghanischen Islamisten brutal aus dem Leben gerissen, andere schwer verletzt. Und alles, was einer völlig gehirngewaschenen Horde dazu einfällt, ist eine „Demo gegen rechts“! Tim Kellner zu den linken Reaktionen auf den Tod des Polizisten von Mannheim:

WIE asozial und empathielos muss man sein???

Ein junger Mensch wird von einem afghanischen Islamisten brutal aus dem Leben gerissen, andere schwer verletzt und alles, was einer völlig gehirngewaschenen Horde dazu einfällt, ist eine „Demo gegen rechts“!#Mannheim #Polizist pic.twitter.com/Fl7nW92KEI — Tim Kellner (@TimKoffiziell) June 3, 2024

Was auf den Bildern nicht zu sehen ist: Während der Polizist Rouven L. im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag, marschierte am Tatort ein gewaltbereiter Mob der Antifa und greift Teilnehmer einer Mahnwache in Mannheim an. Ein Teilnehmer wird blutig geschlagen und landet im Krankenhaus. (Quelle)

