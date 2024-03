Vorbereitung eines Angriffskrieges: Strafanzeige gegen Taurus-Generäle

Strafanzeige gegen Taurus-Generäle eingereicht: Die Vorbereitung eines Angriffskrieges ist strafbar! Heiko Schöning, Arzt und Offizier der Reserve der Bundeswehr, hat am 25.03.24 Strafanzeige gegen die Generäle Gerhartz und Graefe in der Davidwache in Hamburg eingereicht.

Details dazu hier: https://eticamedia.eu/das-mutige/

