RKI-Files: Steckt der Name dieses hohen Militärs hinter den schwarzen Balken?

Der Datenanalyst Tom Lausen will gestern live bei der Homoffice-Folge 425, mittels KI und logischem Denken den geschwärzten Namen des maßgeblichen, politischen Entscheidungsträgers in den RKI-Files geknackt haben.

Gestern fragten noch alle, welcher Name sich wohl unter den geschwärzten Stellen der RKI-Protokolle findet. In der vergangenen Nacht machte dann ein Name die Runde: der von Generalarzt Hans-Ulrich Holtherm (Vorschaufoto).

Leiter des Corona-Krisenstabs

Der Militärarzt Holtherm war von April 2020 bis Ende des Jahres 21 Abteilungsleiter 6 „Gesundheitsschutz, Gesundheitssicherheit, Nachhaltigkeit“ im Bundesministerium für Gesundheit (BMG), Berlin sowie Leiter des „CORONA-Krisenstabs“ des BMG, Chief Medical Officer (CMO) der Bundesrepublik Deutschland. Es ist davona uszugehen, dass der seine Weisungen direkt durch den damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn bekam. Spahn war es vermutlich auch mit seiner Herrin Angela Merkel, die endgültig – gegen alle wissenschaftlichen Argumente – beschlossen haben, den Lockdown auszurufen.

„Die im März 2020 verkündete Verschärfung der Risikobewertung von „mäßig“ auf „hoch“ – Grundlage sämtlicher Lockdown-Maßnahmen und Gerichtsurteile dazu – gründete, anders als bislang behauptet, nicht auf einer fachlichen Einschätzung des RKI, sondern auf der politischen Anweisung eines externen Akteurs – dessen Name in den Protokollen geschwärzt ist.“ (Quelle)

Wieler war nur Sprachrohr

„War Wieler nur ein Sprachrohr?“ fragt Prof. Homburg und antwortet: „Als RKI-Chef erhielt er seine Befehle von Generalstabsarzt Hans-Ulrich Holtherm, als Zeuge im Untersuchungsausschuss erhielt er Spickzetttel von seinem Aufpasser“. Saskia Ludwig (MdL, CDU)d dazu: „Für mich ist es das interessanteste Video der Coronazeit. Es gibt Aufschluss über unser defektes Meldesystem für Impfschäden, das Datenchaos im RKI, die Fabrikation von Impfeffizienzen und den Unwillen, Licht ins Dunkel zu bringen. Außerdem muss die Rolle Wieler wohl neu bewertet werden. Seine Äußerungen erschienen mir von Anfang an rätselhaft, unsicher und widersprüchlich. Er soll stets auf schriftlichen Weisungen bestanden haben, wohl um selbst entlastet zu sein.“

Unser Tweet des Tages:

Die natürliche Intelligenz schwärzt alles, was wichtig ist. Die künstliche Intelligenz sagt, wer hochskalieren ließ: General #Holtherm. (1h50) Wenn das zutrifft, wäre es mE nicht egal. Zumindest nicht, wenn man noch an Demokratie glaubt. #RKIFiles https://t.co/PO6f6ZrbIn pic.twitter.com/ZfgrJmVxeW — Jürgen Müller (@IndikativJetzt) March 27, 2024

Das ganze Interview gibt es hier: