Franzosen: „Macron! Wir wollen deinen Krieg nicht!“

(Unser Mitteleuropa) In Frankreich lassen Franzosen ihren Präsidenten Macron wissen, dass sie nicht in einem Krieg sterben wollen.

„Macron, wir wollen und werden deinen Krieg nicht führen!“

– skandierten gestern Menschenmassen auf den Straßen.

Das französische Staatsoberhaupt hatte die öffentliche Meinung mit seinen Ideen zum Ukraine-Krieg immer wieder aufgewühlt: Hatte er doch erst kürzlich erklärt, dass er die Ankunft westlicher Bodentruppen in der Ukraine im Kampf gegen Russland nicht ausschließt.

Für Wladimir Putin würde dies allerdings den Ausbruch eines Weltkriegs bedeuten.

Macron würde gerne auch Langstreckenraketen in die Ukraine schicken: Somit könnten französische „SCALP“- und britische „Stormshadows“-Raketen an die Front geschickt werden. Und Macron möchte auch Bundeskanzler Olaf Scholz davon überzeugen, dass die Deutschen den Ukrainern „Taurus“-Marschflugkörper übergeben.

« #Macron ta guerre on n’en veut pas ! Macron ta guerre on ne la fera pas ! » hurlent des milliers et des milliers de Français ce jour à l’appel des Patriotes ! (cf vidéo ⤵️)

Et ils sont où les autres partis politiques ? Aux abonnés absents comme d’habitude, comme sur le… pic.twitter.com/TT9vlWG7SB

— Florian Philippot (@f_philippot) March 16, 2024