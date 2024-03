Identitäre klettern auf das Dach des Richard-Wossidlo-Gymnasiums in Ribnitz-Damgarten

Unser Foto der Woche kommt aus Ribnitz-Damgarten. Dort wurde eine erst 16-jährige Schülerin aus dem Unterricht geholt und von gleich drei Polizeibeamten mit einer „Gefährderansprache“ bedrängt, weil sie auf TikTok einen Beitrag teilte, in dem es lautete: „Deutschland sei nicht nur ein Fleck auf der Landkarte“, sondern „Heimat“.

Nun haben Mitglieder der Identitären Bewegung pünktlich zu Schulbeginn heute morgen ein Zeichen gegen die Aktion, die in ganz Deutschland Entsetzen ausgelöst hat, gesetzt:

Der „Heimatkurier“ schreibt dazu: “ Die Denunziation einer 16-jährigen Schülerin eines Gymnasiums in Ribnitz-Damgarten sowie der anschließende Polizeieinsatz hat in der Bundesrepublik für Entsetzen und Empörung gesorgt. Nicht wenige erkennen in dem beispiellosen Vorgang ein Sinnbild für die voranschreitende Einschränkung der Meinungsfreiheit sowie den Übergang vom sanften zum offenen Totalitarismus.

Heimatliebe ist kein Verbrechen

Identitäre Aktivisten haben nun mit einer spektakulären Aktion auf den Skandal reagiert. Sie hissten am Dach der Schule ein Banner mit der Aufschrift: „Heimatliebe ist kein Verbrechen!“ und der Abbildung eines Schlumpfes: „Überall, wo übereifrige Schuldirektoren Schüler an den Staat verpfeifen, wo junge Leute wegen ihrer patriotischen Einstellung kriminalisiert werden, werden identitäre Aktivisten darauf aufmerksam machen!“, kündigen die Aktivisten an.“

***

