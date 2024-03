Kriegspropaganda der Tagesschau: Papst jetzt auch „Nazi“

(David Berger) Verrückte Zeiten: Ein Papst ruft zum Frieden auf, statt Waffen zu segnen und führende Politiker in Deutschland echauffieren sich, beschimpfen den Papst in übelster Weise. In diesem kriegsgeilen Propagandasumpf darf natürlich auch die „Aktuelle Kamera“ nicht fehlen: Gestern rückte ihn die Tagesschau in die Nähe des Nationalsozialismus.

Unser Tweet des Tages von Prof. Stefan Homburg:

„Nachdem Papst Franziskus Friedensverhandlungen angeregt hat, rückt ihn die „Tagesschau“ in die Nähe des Nationalsozialismus. Eine weitere unfassbare Grenzüberschreitung. Es ist trotzdem nützlich, die Tagesschau anzusehen. So weiß man, was die Regierung denkt.

Querdenker mit dem Papst in einem Boot

Immerhin können Friedensdemonstranten ein wenig aufatmen. Sie werden zwar ebenso als „Nazis” diffamiert wie zuvor die Coronademonstranten, sitzen aber nunmehr mit dem Papst in einem Boot. Die Methode, Menschen als „Nazis” zu verunglimpfen, und zwar allein wegen ihrer Meinung, stammt übrigens von Stalin. Rotgrün nutzt Nazivergleiche extensiv, oft variiert als „rechtsradikal” oder „rechtsextremistisch”.

Die Bejahung von zwei Geschlechtern oder Kritik an Degrowth und illegaler Einwandung reichen völlig aus, in diese Ecke gedrängt zu werden. Politiker, Behörden oder Medien, die andere als Nazis bezeichnen (oder als „Verschwörungstheoretiker”, eine Erfindung der CIA), haben keine Argumente und stellen sich außerhalb zivilisierter Umgangsformen. Man sollte sie nicht ernst nehmen.“

