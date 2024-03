Björn Banane auf Demo von Linksextremen verprügelt – Polizei greift nicht ein

(David Berger) Auf einer Anti-Tesla-Demo in Berlin wurde der bekannte Partysänger Björn Banane, seine Frau und sein Hund gezielt von linksextremen Gewalttätern brutal mit Stöcken angegriffen. Die zahlreich vertretene Polizei wollte oder konnte ihn nicht schützen.

Während die Innenministerin und der Regierungsschutz v.a. damit beschäftigt sind, den Machterhalt der Altparteien zu sichern und gegen eine praktisch nicht vorhandene Gefahr von „rechts“ zu kämpfen. Während die Berliner Polizei den Arzt und Autor Heiko Schöning kurz vor seiner geplanten Rede auf der „Demo für Frieden“ in Berlin festnimmt, explodiert in Berlin derzeit die linksextreme Gewalt. Unter den Augen der Polizei und offensichtlich, ohne dass die zum Linksextremismus neigende Regierung dagegen etwas unternehmen möchte.

Wo war die Polizei?

Jüngstes Beispiel: „Nach einer Lautsprecher-Durchsage der Veranstalter einer „Tesla-Demo“, dass sich Björn Banane unter den Demonstranten aufhalten soll, attackiert die AntiFa mit Stöcken und anderen Gegenständen sowohl Björn Banane, als auch seine Frau und seinen Hund. Nachdem seine Frau zu Boden gerissen wurde, ergriffen sie die Flucht durch den Wald. Da war alles voller Polizei… wo war die Polizei bei diesem Angriff der AntiFa gewesen? Ich bin fassungslos, wie schnell man in aller Öffentlichkeit ein Opfer linksextremistischer Gewalt werden kann!“

Hier der Angriff aus einer anderen Perspektive:

Wer sind da die „Faschos“?

Dazu die „Berliner Zeitung“: „Einige Teilnehmer wollen bekannte Rechtsextremisten erkannt haben, die sich unter die Demonstranten gemischt hätten. Einer der unwillkommenen Gäste sei der YouTuber Björn Banane, sagte eine Sprecherin vom „Bündnis Tesla den Hahn abdrehen“. Ein Redner der radikalen Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion rief ins Mikrofon: „Scheiß Fascho, verschwinde!“

Björns Statement nach den Geschehnissen:

Prominenter Partysänger

Der bekannte Partysänger Björn Banane machte in der letzten Zeit immer wieder auch mit seinem politischen Engagement Schlagzeilen. So zuletzt bei den Bauernprotesten: „Björn Banane, Partysänger mit Ballermannerfahrung, der sich inzwischen jedoch mit Protestsongs der Anti-Corona-Bewegung angeschlossen hatte und aktuell gegen die Regierung ansingt, stimmte Songs mit Texten wie „Die Ampel muss weg, denn sie steht auf rot“ oder „Die Wahrheit“ an. Unterstützung gab es zudem auch von Demo-Organisatoren aus Ueckermünde und Berlin.“ (Quelle).

Eigene Erfahrungen

Obgleich kein prominenter Partysänger und ohne Ballermannerfahrung kann ich das von Björn Banane hier Erlebte leidvoll nachvollziehen. Mehrmals ließ mich die Polizei auf linksextremen Aufmärschen, von denen ich hier berichten wollte, wissen, ich solle mich rasch vom Acker machen, sonst könne man für meine Sicherheit nicht sorgen. Und auch auf einer Veranstaltung, an der zahlreiche linksextrem-queere Teilnehmer vertreten waren, wurde ich als „rechter Jounalist“ geoutet, um mich anschließen in die Flucht zu schlagen und in einer gewalttätigen Hetzjagd quer durch Köln zu jagen. Mehrere private Personen, die mich dabei schützten, wurden zum Teil schwer verletzt.

