Dominik Reichert (deutscher Journalist in Moskau) hat dem deutschen Botschafter Alexander Lambsdorff in Russland ein paar kritische Fragen gestellt, als er heute in das russische Außenministerium einbestellt wurde. Seine Antwort vielsagend:

„Herr Botschafter, wollen Sie wieder Krieg mit Russland?“

